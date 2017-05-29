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новость Японцам прилетело

Северная Корея провела очередное испытание баллистической ракеты
29.05.2017
Баллистические ракеты на параде в КНДР. Кадр CNN
Баллистические ракеты на параде в КНДР. Кадр CNN
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Северная Корея провела очередные испытания ракеты. Об этом заявил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи, сообщает Вloomberg. Этот запуск стало девятым с начала года.

По данным южнокорейских военных, ракета была запущена с побережья КНДР в районе города Вонсан. Предположительно, это была одноступенчатая баллистическая ракета, аналог советского "Скада". Ракета пролетела около 450 км и упала в пределах исключительной морской экономической зоны Японии.

Тихоокеанское командование США подтвердило, что ракета упала в Японском море, она находились в воздухе шесть минут. Кроме того, как отметили в Пентагоне, этот запуск "не был связан с межконтинентальной баллистической ракетой". Как подчеркивается в заявлении, опасность для Северной Америки пуск не представлял. "Мы продолжаем внимательно отслеживать действия Северной Кореи", - говорится в документе. В нем также подтверждается "твердая приверженность обеспечению безопасности наших союзников - Республики Корея и Японии".

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин распорядился созвать совет национальной безопасности страны в связи с пуском северокорейской ракеты.

Япония выразила решительный протест против действий КНДР. Генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга назвал запуск откровенным нарушением резолюций Совета Безопасности ООН. "Необходимо обеспечить безопасность японских кораблей и самолетов. К этому часу ущерба японским морским и воздушным судам не зафиксировано", - заявил Суга.

В Белом доме заявили, что президент США Дональд Трамп уже знает о новом пуске ракеты, который провела Северная Корея. "Правительство США осведомлено. Президент проинформирован", - сказал журналистам представитель Совета национальной безопасности.

Накануне Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что лидер КНДР Ким Чен Ын присутствовал на испытаниях нового типа противовоздушных вооружений. Он похвалил военное руководство и приказал производить новую систему ПВО в таком объеме, чтобы "она покрывала всю страну, как лес". Северокорейский лидер заявил, что новая ПВО должна "лишить врагов иллюзии об их господстве в воздухе".

В воскресенье военные США приняли решение отправить третью авианосную группу в западную часть Тихого океана для сдерживания военных программ Северной Кореи. В регионе уже находятся авианосцы Carl Vinson и Ronald Reagan со своими кораблями сопровождения. Теперь к ним присоединится ударная авианосная группа во главе с кораблем Nimitz.

Однако в понедельник стало известно, что на этой неделе Carl Vinson вернется в Сан-Диего в Калифорнии, по пути сделав остановку на Гавайских островах.

14 мая с северокорейского полигона в окрестностях города Кусон в западной провинции Пхёнан-Пукто была запущена баллистическая ракета. Она пролетела около 700 километров и упала в Японское море. В южнокорейском Объединенном комитете начальников штабов испытание оценили как успешное.

В ЦТАК заявили, что был осуществлен "пуск вновь разработанной стратегической баллистической ракеты среднего радиуса действия Hwasong-12".Как утверждает официальное агентство КНДР, это "новый тип" ракеты, "способный нести крупную тяжелую ядерную боеголовку".

Трамп заявил, что не может вообразить, чтобы Россию порадовало новое ракетное испытание КНДР. Он также в очередной раз заметил, что КНДР уже слишком долго представляет собой очень серьезную угрозу, и заверил Южную Корею и Японию в "нерушимой приверженности" Соединенных Штатов своим союзническим обязательствам перед этими странами. Кроме того, Трамп призвал мировое сообщество серьезно ужесточить санкции против Пхеньяна в связи с ракетным запуском.

15 мая Совет Безопасности ООН предостерег Пхеньян от дальнейших запусков. "Важно, чтобы Северная Корея немедленно продемонстрировала шаги по ядерному разоружению конкретными действиями", - отмечалось в резолюции Совбеза.

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29.05.2017
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