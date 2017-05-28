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новость В КНДР заявили об испытании новой системы противовоздушной обороны

28.05.2017
Ким Чен Ын на испытаниях сопла. Фото ЦТАК
Ким Чен Ын на испытаниях сопла. Фото ЦТАК
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Лидер КНДР Ким Чен Ын присутствовал на испытаниях нового типа противовоздушных вооружений и приказал запустить их серийное производство. Об этом заявило Центральное телеграфное агентство Кореи, сообщает Би-Би-Си.

Точная дата и место проведения испытаний не раскрывается. ЦТАК утверждает, что новая ПВО разработана специалистами национальной академии военных наук, и, по сравнению с прошлым годом, возможности системы улучшены по эффективности обнаружения и отслеживания целей, а также по точности удара.

Ким Чен Ын по итогам испытаний похвалил военное руководство. Он приказал производить новую систему в максимальном количестве, чтобы "она покрывала всю страну, как лес". Северокорейский лидер заявил, что новая ПВО должна "лишить врагов иллюзии об их господстве в воздухе".

По мнению южнокорейских военных, нынешние испытания являются попыткой улучшить характеристики новой зенитной ракеты, отмечает агентство Yonhap. Первые ее испытания прошли в КНДР в апреле.

Между тем военные США приняли решение отправить третью авианосную группу в западную часть Тихого океана для сдерживания военных программ Северной Кореи, сообщает "Голос Америки". В регионе уже находятся авианосцы Carl Vinson и Ronald Reagan со своими кораблями сопровождения. Теперь к ним присоединится ударная авианосная группа во главе с кораблем Nimitz.

14 мая с северокорейского полигона в окрестностях города Кусон в западной провинции Пхёнан-Пукто была запущена баллистическая ракета. Она пролетела около 700 километров и упала в Японское море. В южнокорейском Объединенном комитете начальников штабов испытание оценили как успешное.

В ЦТАК заявили, что был осуществлен "пуск вновь разработанной стратегической баллистической ракеты среднего радиуса действия Hwasong-12".Как утверждает официальное агентство КНДР, это "новый тип" ракеты, "способный нести крупную тяжелую ядерную боеголовку".

Президент США Дональд Трамп заявил, что не может вообразить, чтобы Россию порадовало новое ракетное испытание КНДР. Он также в очередной раз заметил, что КНДР уже слишком долго представляет собой очень серьезную угрозу, и заверил Южную Корею и Японию в "нерушимой приверженности" Соединенных Штатов своим союзническим обязательствам перед этими странами. Кроме того, Трамп призвал мировое сообщество серьезно ужесточить санкции против Пхеньяна в связи с последним ракетным запуском.

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28.05.2017
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