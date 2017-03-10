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новость Конституционный суд Южной Кореи утвердил импичмент президента

10.03.2017
Пак Кын Хе. Фото: jlcxwb.co.kr
Пак Кын Хе. Фото: jlcxwb.co.kr
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Конституционный суд Южной Кореи утвердил импичмент президента Пак Кын Хе. Как передает ТАСС, об этом говорится в вердикте КС по итогам голосования.

10 марта станет последним днем Пак Кын Хе в должности главы государства. Она будет лишена президентской неприкосновенности и должна будет освободить занимаемую ей государственную резиденцию "Голубой дом" в центре Сеула.

С импичментом экс-президент лишается привилегий, полагающихся бывшим главам государства: пожизненной пенсии в размере 70 процентов от зарплаты, трех помощников, личного водителя и бесплатного медицинского обслуживания в государственных клиниках. Кроме того, ей будет предоставлена охрана на протяжении лишь пяти, а не 10 лет.

Экс-президент также теряет иммунитет от уголовного преследования. Это позволит южнокорейской прокуратуре допросить Пак Кын Хе по многим интересующим следствие вопросам, в частности, по громким коррупционным делам ее близкой подруги Чхве Сун Силь и фактического главы группы компаний Samsung Ли Чжэ Ёна. Ранее Пак Кын Хе отказывалась сотрудничать со следствием, обвиняя его в предвзятости и выполнении "политического заказа".

Досрочные выборы нового президента, согласно закону, состоятся в течение последующих 60 дней. Предполагается, что они пройдут 9 мая.

20 ноября 2016 года прокуратура огласила промежуточные результаты расследования по делу Чхве Сун Силь, а также двух бывших сотрудников президентской администрации: им были предъявлены обвинения в коррупции, вымогательстве и злоупотреблении служебными полномочиями. В частности, речь идет о якобы оказанном давлении на ряд компаний с целью перечисления ими десятков миллионов долларов в фонды, контролируемые Чхве Сун Силь.

Скандал начался, когда журналисты кабельного канала нашли в мусорном ящике отеля ряд секретных документов, включая черновики 44 речей президента, с правками, внесенными ее помощницей. СМИ писали, что Чхве Сун Силь пользуется своим влиянием на президента, чтобы получать доступ к секретным документам, а также влияет на государственную политику, при этом не занимая никаких должностей в правительстве.

Пак Кын Хе признала лишь то, что подруга оказывала ей помощь в части общения с прессой и действительно редактировала некоторые ее речи. Сейчас Чхве Сун Силь находится под арестом.

Пак Кын Хе дважды принесла извинения. Она провела серьезные кадровые перестановки, сменив премьера, министра финансов, главу своей администрации и политического секретаря. По стране прокатилась волна протестов, участники которых требовали отставки главы государства.

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10.03.2017

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