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Япония выражает протест против планов России по размещению дивизии на Курильских островах. Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга, сообщает Reuters.

Таким образом Суга прокомментировал слова министра обороны Сергея Шойгу, заявившего в Госдуме, что Россию планирует в 2017 году "завершить размещение дивизии" на Курилах.

"Если этот шаг ведет к усилению российского военного присутствия на островах, это несовместимо с позицией Японии и вызывает сожаление, поскольку они по своей сути наша территория" - сказал Суга.

Как отметил генеральный секретарь кабинета министров Японии, размещение дивизии будет обсуждаться на встрече глав Минобороны и МИДов двух стран, запланированной на 20 марта в Токио.

В декабре 2016 года президент Владимир Путин призвал "прекратить исторический пинг-понг" в обсуждении судьбы островов Курильской гряды. "На наш взгляд, нужно прекратить этот исторический пинг-понг по этим территориям, нужно в конце-концов как-то понять, что фундаментальные интересы и Японии, и России требуют окончательного, долгосрочного урегулирования, вот в чем все дело", - заявил президент. По его словам, решение территориальной проблемы и заключение мирного договора не может быть достигнуто в одночасье.

"Было бы наивно полагать, что мы сможем его (территориальный спор. - Ред.) в одночасье урегулировать, но искать решение, которое отвечало бы стратегическим интересам и России, и Японии, и было бы принято народами обеих стран, безусловно, необходимо", - сказал российский лидер, назвав отсутствие мирного договора между Москвой и Токио "анахронизмом прошлого".

Путин рассчитывает, что совместная хоздеятельность на Курилах будет способствовать продвижению к мирному договору между Московой и Токио. Кроме того, президент предложил ввести режим свободного приграничного перемещения жителей Сахалинской области и японского острова Хоккайдо.

До этого Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ согласовали текст заявления о начале совместной хозяйственной деятельности на островах Курильской гряды.