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новость Япония выразила протест России в связи с присвоением имен пяти Курильским островам

14.02.2017
Курильские острова. Фото с сайта http://russia.rin.ru
Курильские острова. Фото с сайта http://russia.rin.ru
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Правительство Японии направило протест России в связи с присвоением имен пяти безымянным островам Курильской гряды. Как передает ТАСС, об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.

"Это неприемлемо и противоречит позиции Японии. 13 февраля мы направили протест России по дипломатическим каналам", - сказал он.

По мнению политика, это "не должно повлиять" на ход переговоров с Москвой по мирному договору. Суга также выразил мнение, что "именно наличие таких проблем подчеркивает важность решения территориального вопроса".

В минувшую пятницу глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение о присвоении имен пяти безымянным островам Курильской гряды.

Острова получили названия в честь генерал-лейтенанта Кузьмы Деревянко, подписавшего акт капитуляции Японии, генерал-лейтенанта Алексея Гнечко, дипломата Андрея Громыко, бывшего губернатора Сахалина Игоря Фархутдинова и капитана дальнего плавания Анны Щетининой. С идеей дать имена островам выступило сахалинское отделение Русского географического общества.

В декабре 2016 года президент Владимир Путин призвал "прекратить исторический пинг-понг" в обсуждении судьбы островов Курильской гряды. "На наш взгляд, нужно прекратить этот исторический пинг-понг по этим территориям, нужно в конце-концов как-то понять, что фундаментальные интересы и Японии, и России требуют окончательного, долгосрочного урегулирования, вот в чем все дело", - заявил президент.

По его словам, решение территориальной проблемы и заключение мирного договора не может быть достигнуто в одночасье.

"Было бы наивно полагать, что мы сможем его (территориальный спор. - Ред.) в одночасье урегулировать, но искать решение, которое отвечало бы стратегическим интересам и России, и Японии, и было бы принято народами обеих стран, безусловно, необходимо", - сказал российский лидер, назвав отсутствие мирного договора между Москвой и Токио "анахронизмом прошлого".

Путин рассчитывает, что совместная хоздеятельность на Курилах будет способствовать продвижению к мирному договору между Московой и Токио. Кроме того, президент предложил ввести режим свободного приграничного перемещения жителей Сахалинской области и японского острова Хоккайдо.

До этого Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ согласовали текст заявления о начале совместной хозяйственной деятельности на островах Курильской гряды.

В результате Второй мировой войны СССР получил Южный Сахалин и четыре острова Курильской гряды. В 1956 году была подписана Совместная декларация между СССР и Японией, согласно которой было прекращено состояние войны между двумя странами и Советский Союз соглашался передать Японии острова Шикотан и Хабомаи после заключения мирного договора. Однако он так и не был подписан. Япония претендует на все четыре острова, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года.

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14.02.2017
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Илья Мильштейн

Ссорные острова

Илья Мильштейн, 07.09.2016

"Японский вопрос возник как результат Второй мировой войны". Отчего, как можно понять, цена Курил возрастает, хотя о деньгах тут речи нет. Просто времени должно пройти побольше, прежде чем российские лидеры решатся пересматривать итоги Второй мировой, да и разругаться с Америкой японцам надо бы покруче, чем китайцам.

Виталий Портников. Фото с сайта www.day.ua

Обострение островов

Виталий Портников, 06.05.2016

Абэ приезжает в Сочи для того, чтобы разговаривать с Путиным о вопросе не менее сложном - и куда более болезненном для японцев, - чем Крым. Это Курилы. Разговоры о территориальной проблеме между Москвой и Токио продолжаются уже несколько десятилетий - и почему же они должны завершиться прорывом именно сейчас?

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