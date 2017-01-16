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новость Прокуратура Южной Кореи выдала ордер на арест вице-председателя Samsung

16.01.2017
Ли Чжэ-Ён. Фото: Yonhap
Ли Чжэ-Ён. Фото: Yonhap
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Спецкомиссия прокуратуры Южной Кореи выдала ордер на арест вице-председателя Samsung Group Ли Чжэ-Ёна. Как передает Yonhap, ему предъявлены обвинения в коррупции, присвоении средств и даче ложных показаний.

Расследование в отношении вице-председателя Samsung связано с делом против президента Южной Кореи Пак Кын Хе, которой грозит импичмент. Ли Чжэ-Ён - сын председателя концерна Samsung Ли Гонхи. Он считается его будущим преемником и фактическим главой корпорации.

Его обвинили во даче взяток общей суммой в 43 миллиарда вон, что составляет около 36 миллионов долларов, подруге президента Цой Сун Силь. По версии следствия, в обмен на взятку та способствовала тому, что государственный пенсионный фонд поддержал слияние двух компаний-подрядчиков Samsung.

В августе 2015 года Samsung подписал контракт на 18,3 миллиона долларов с базирующейся в Германии компанией, которая принадлежит Цой Сун Силь. По данным следователей, подруга президента тратила находящиеся на счетах компании миллионы на свою дочь и ее занятия верховой ездой.

Еще более 17 миллионов долларов Samsung Group перечислила двум некоммерческим фондам, которые также связывают с Цой Сун Силь. Прокуроры рассматривают эти деньги как взятку.

Как отмечает Интерфакс, расследование ведется в отношении еще трех топ-менеджеров Samsung, а также в отношении бывшего главы южнокорейского министерства здравоохранения, который в настоящее время руководит национальным пенсионным фондом страны.

Samsung Group ранее признала, что перечисляла крупные суммы в несколько фондов, но отвергает подозрения в том, что это связано с господдержкой слияния двух компаний-подрядчиков.

Пак Кын Хе обвиняют в покровительстве ее близкой подруге Чхве Сун Силь, оказавшейся в центре громкого коррупционного скандала. 20 ноября 2016 года прокуратура огласила промежуточные результаты расследования по делу Чхве Сун Силь, а также двух бывших сотрудников президентской администрации: им предъявлены обвинения в коррупции, вымогательстве и злоупотреблении служебными полномочиями.

9 декабря Парламент Южной Кореи проголосовал за импичмент Пак Кын Хе. Процесс отстранения президента от власти будет завершен после утверждения результатов голосования Конституционным судом. Законом на этот процесс отводится до 6 месяцев. В это время страной будет управлять премьер-министр Хван Гё Ан. После принятия соответствующего решения в стране пройдут досрочные президентские выборы.

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16.01.2017

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