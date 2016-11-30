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Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию о новых санкциях в отношении КНДР в связи с ядерной и ракетной программами страны. Об этом сообщает Би-Би-Си.

В документе выражается "серьезная озабоченность" тем, что Пхеньян продолжает нарушать резолюции Совбеза, "неоднократно осуществляя или пытаясь осуществить пуски баллистических ракет". В Совбезе подчеркивают, что подобная деятельность способствует разработке систем доставки ядерных зарядов и обострению напряженности в регионе и за его пределами

Нынешние санкции - "самые жесткие" за все время, отметил генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун. По его словам, принятие резолюции станет сигналом Северной Корее, которая должна прекратить испытания ядерного оружия.

Новые санкции ограничат экспорт угля КНДР в Китай. В результате поставки корейского угля сократятся как минимум на 62 процента. Кроме того, санкции запрещают экспорт меди, цинка, никеля и серебра. Также вводится запрет на экспорт гигантских статуй. Их изготовляют в КНДР по заказу африканских государств. Цена статуй достигает 10 миллионов долларов за штуку.

Предусмотренные в резолюции меры касаются регистрации морских судов в КНДР, научно-технического сотрудничества, транзита через территорию Северной Кореи. В санкционные списки вносятся десять новых организаций и 11 человек, включая бывших послов Северной Кореи в Мьянме и Египте.

2 марта Совет Безопасности ООН утвердил резолюцию об ужесточении санкций в отношении КНДР. Такое решение было принято после проведенного там 6 января ядерного испытания, а также осуществленного 7 февраля запуска ракеты-носителя с искусственным спутником Земли.

Документ предусматривает запрет на экспорт Пхеньяном угля, железной руды, титана, ванадия, золота и других ценных металлов, а также эмбарго на поставки в КНДР авиационного и ракетного топлива. Кроме того, вводятся санкции в отношении банковского сектора, обязательные проверки грузов и адресные меры против лиц и организаций, связанных с ядерной и ракетной программами.

Уже после введения санкций Северная Корея осуществила целый ряд запусков баллистических ракет, в том числе с подводных лодок. 9 сентября КНДР провела очередное ядерное испытание. В распространенном северокорейским информагентством ЦТАК подчеркивалось, что ядерная боеголовка может быть установлена на баллистических ракетах, а "КНДР вышла на более высокий уровень технологий".

27 сентября северокорейский Институт ядерного оружия заявил, что страна "в основном" завершила разработку ядерного оружия. "Будет продолжаться принятие мер по качественному, количественному росту ядерных вооруженных сил государства, призванных защищать наше достоинство, право на существование и подлинный мир от нарастающей американской угрозы ядерной войной", - говорилось в заявлении.