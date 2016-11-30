О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/World/Asia/m.257094.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/World/Asia/m.257094.html
Также: Азия, Россия, Происшествия, Криминал, Музыка, Мир, Политика, Культура

новость Пьяный воздух чужбины

СМИ: В Улан-Баторе сотрудник российского посольства покалечил известного рэпера
30.11.2016
С. Амармандах. Источник: unuudur.mn
С. Амармандах. Источник: unuudur.mn
Реклама

В Улан-Баторе сотрудник российского посольства серьезно покалечил известного монгольского рэпера, лидера группы "Хар сарнай" С. Амармандаха. Об этом сообщает ARD со ссылкой на публикацию Мэдээ.Мн. Имя нападавшего не уточняется; приводятся лишь его инициалы: А. С.

Как утверждается, инцидент произошел 23 ноября в концертном зале One Event Hall на территории торгового центра Home Plaza во время акции "Счастливый Улан-Батор", которую организовала мэрия монгольской столицы. В мероприятии участвовали мэр города Сундуйн Батболд, а также иностранные гости, в том числе послы России и Китая Искандер Азизов и Син Хаймин и их подчиненные.

Амармандах исполнил на вечере несколько песен. По окончании выступления он вышел из зала и собирался покинуть Home Plaza. Однако пьяный российский дипломат подошел к рэперу сзади и ударил его по голове бутылкой.

Певец потерял сознание и упал на пол. После этого А. С. вместе с друзьями принялись избивать его ногами по голове.

Избиение прекратилось после вмешательства охранников заведения. Амармандах был доставлен в реанимацию. Как сообщается, он до сих пор находится там в тяжелейшем состоянии.

Нападение зафиксировали камеры видеонаблюдения One Event Hall, отмечается в публикации.

Как передает "Ридус", в российском посольстве в Улан-Баторе сообщение Мэдээ.Мн прокомментировали так: "В настоящее время информация проверяется. По предварительным данным, сведения не соответствуют действительности".

Между тем Infpol со ссылкой на заметку "Өнөөдөр" приводит иную версию событий. Согласно ей, Амармандах во время мероприятия сам напился и, увидев российских дипломатов, поприветствовал их словами "Хай Гитлер" (именно так в источнике). Тогда один из сотрудников посольства вступил с певцом в перепалку, которая переросла в драку. При этом Амармандах, как утверждается, получил лишь перелом носа, а в реанимацию пострадавшего не доставляли.

Как отмечается, лидер "Хар сарнай" придерживается ксенофобных взглядов, однако неприязнь испытывает не к русским, а к китайцам.

Российские издания подчеркивают также, что Амармандах нередко появляется в одежде со свастикой. Между тем свастика - один из традиционных символов буддизма и популярное украшение монгольской национальной одежды.

Комментарии 2 комментария | Оставить комментарий Обсудить
30.11.2016

новость Новости по теме
28.11.2016 FT: Российские дипломаты связаны с венгерскими неонацистами →
18.10.2013 МИД Нидерландов: Российский дипломат стал жертвой обычной кражи →
Фото и Видео
10447
Play own
Акция другороссов у японского посольства
4172
Play own
Акция "Другой России" у посольства КНР
27931
Play own
Пытки в сегежской колонии: свидетельства
27872
Play own
"Вече" в третью годовщину Майдана
Реклама
Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
статья Народ и война
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Кремль ждет разъяснений от Эрдогана
Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: albawaba.com
новость Яшин: Немцов опасался только Кадырова
Илья Яшин и Борис Немцов. Фото Ники Максимюк/Грани.Ру
новость Маруани: Не вернусь в Россию
Дидье Маруани. Фото: facebook.com/Didier.Marouani.et.spAce
статья Трусики и идеалы
статья Свидетельства пыток: ВИДЕО
РЕКЛАМА
Loading...
новость Госдума против Рады и Сейма
Совместный парад Красной армии и Вермахта в Бресте, 22.09.1939. Фото: Bundesarchiv
новость Крым: угрозы за Небесную сотню
Табличка "вулиця Героїв Небесної сотні" на доме Владимира Балуха. Источник: crimeahrg.org
новость Назначен новый глава МЭР
Владимир Путин и Максим Орешкин. Фото пресс-службы Кремля
новость Хирург показал новый герб России
Новый российский герб авторства Александра Залдостанова. Фото: newdaynews.ru
новость С Ротенберга сняли часть санкций
Аркадий Ротенберг. Фото: sport.kazanfirst.ru
в блоге Дурицкую "заслушали" заочно
7
статья Путин и его бомба
Виталий Портников
новость Избитого зека будут судить
Следы от побоев на теле Виталия Бунтова. Фото из Фейсбука Дмитрия Сотникова
статья Мединский и геенна
Илья Мильштейн
новость Франция требует созвать Совбез ООН
Пострадавший при обстреле Алеппо ребенок. Кадр видеоролика
новость Новые санкции против КНДР
Заседание Совета безопасности ООН. Фото: un.org
новость YouTube может уйти из России
Логотип YouTube
новость СКР о допинговом скандале
Григорий Родченков. Фото: championat.com
новость РПЦ: Религиозный курс надо расширить
Диакон Герман Демидов. Фото: pravobraz.ru