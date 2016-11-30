Реклама

В Улан-Баторе сотрудник российского посольства серьезно покалечил известного монгольского рэпера, лидера группы "Хар сарнай" С. Амармандаха. Об этом сообщает ARD со ссылкой на публикацию Мэдээ.Мн. Имя нападавшего не уточняется; приводятся лишь его инициалы: А. С.

Как утверждается, инцидент произошел 23 ноября в концертном зале One Event Hall на территории торгового центра Home Plaza во время акции "Счастливый Улан-Батор", которую организовала мэрия монгольской столицы. В мероприятии участвовали мэр города Сундуйн Батболд, а также иностранные гости, в том числе послы России и Китая Искандер Азизов и Син Хаймин и их подчиненные.

Амармандах исполнил на вечере несколько песен. По окончании выступления он вышел из зала и собирался покинуть Home Plaza. Однако пьяный российский дипломат подошел к рэперу сзади и ударил его по голове бутылкой.

Певец потерял сознание и упал на пол. После этого А. С. вместе с друзьями принялись избивать его ногами по голове.

Избиение прекратилось после вмешательства охранников заведения. Амармандах был доставлен в реанимацию. Как сообщается, он до сих пор находится там в тяжелейшем состоянии.

Нападение зафиксировали камеры видеонаблюдения One Event Hall, отмечается в публикации.

Как передает "Ридус", в российском посольстве в Улан-Баторе сообщение Мэдээ.Мн прокомментировали так: "В настоящее время информация проверяется. По предварительным данным, сведения не соответствуют действительности".

Между тем Infpol со ссылкой на заметку "Өнөөдөр" приводит иную версию событий. Согласно ей, Амармандах во время мероприятия сам напился и, увидев российских дипломатов, поприветствовал их словами "Хай Гитлер" (именно так в источнике). Тогда один из сотрудников посольства вступил с певцом в перепалку, которая переросла в драку. При этом Амармандах, как утверждается, получил лишь перелом носа, а в реанимацию пострадавшего не доставляли.

Как отмечается, лидер "Хар сарнай" придерживается ксенофобных взглядов, однако неприязнь испытывает не к русским, а к китайцам.

Российские издания подчеркивают также, что Амармандах нередко появляется в одежде со свастикой. Между тем свастика - один из традиционных символов буддизма и популярное украшение монгольской национальной одежды.