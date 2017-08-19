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Поддержка Израилем решения не включать Россию в проект обновления музея в нацистском концлагере Собибор "граничит с историческим предательством". Об этом заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, выступая в программе "60 минут" на телеканале "Россия 1", сообщает ТАСС.

"Я не могу сказать, что понимаю позицию ряда европейских стран. Я могу принять во внимание те настроения, те политические баталии, которые там ведутся вокруг исторической памяти и так далее, но я категорически отказываюсь понимать позицию Израиля, - сказала Захарова. - Для меня как человека позиция этого государства по этому вопросу является абсолютно неприемлемой и, я считаю, граничит с историческим предательством".

При этом Захарова подчеркнула, что речь идет о ее личной позиции.

В 2013 году Россию пригласили подключиться к проекту обновления музея. План, инициаторами которого выступили Польша, Израиль, Нидерланды и Словакия, предполагает строительство нового мемориала, оборудование музея, создание соответствующей инфраструктуры. Однако в июле в Варшаве заявили, что на заседании международного управляющего комитета проекта было решено отказаться от сотрудничества с Москвой. При этом приглашение россиянам на торжественное мероприятие по открытию музея отозвано не было.

В четверг в МИД России вызвали послов трех стран, в том числе Израиля, поддержавших решение продолжать работу над проектом обновления музея в лагере Собибор без России.

Концлагерь Собибор действовал с мая 1942 по октябрь 1943 года. За это время в газовых камерах, замаскированных под душевые блоки, было уничтожено, по разным данным, от 150 до 250 тысяч евреев из Польши и других европейских стран.

14 октября 1943 года в Собиборе заключенные подняли восстание. Им руководил офицер Красной армии Александр Печерский (умер в 1990 году). Восстание в Собиборе было единственным удачным за все годы Второй мировой войны. Сразу после побега заключенных лагерь был закрыт, все строения уничтожены. Землю на его месте вспахали и засадили капустой и картофелем.