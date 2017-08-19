О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Дело 12 июня | Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/Russia/m.263419.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/Russia/m.263419.html
Также: Россия, История, Ближний Восток, Политика, Общество, Мир | Персоны: Мария Захарова

новость Бушует над Собибором

Захарова обвинила Израиль в "историческом предательстве"
19.08.2017
Мария Захарова. Фото: mid.ru
Мария Захарова. Фото: mid.ru
Реклама

Поддержка Израилем решения не включать Россию в проект обновления музея в нацистском концлагере Собибор "граничит с историческим предательством". Об этом заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, выступая в программе "60 минут" на телеканале "Россия 1", сообщает ТАСС.

"Я не могу сказать, что понимаю позицию ряда европейских стран. Я могу принять во внимание те настроения, те политические баталии, которые там ведутся вокруг исторической памяти и так далее, но я категорически отказываюсь понимать позицию Израиля, - сказала Захарова. - Для меня как человека позиция этого государства по этому вопросу является абсолютно неприемлемой и, я считаю, граничит с историческим предательством".

При этом Захарова подчеркнула, что речь идет о ее личной позиции.

В 2013 году Россию пригласили подключиться к проекту обновления музея. План, инициаторами которого выступили Польша, Израиль, Нидерланды и Словакия, предполагает строительство нового мемориала, оборудование музея, создание соответствующей инфраструктуры. Однако в июле в Варшаве заявили, что на заседании международного управляющего комитета проекта было решено отказаться от сотрудничества с Москвой. При этом приглашение россиянам на торжественное мероприятие по открытию музея отозвано не было.

В четверг в МИД России вызвали послов трех стран, в том числе Израиля, поддержавших решение продолжать работу над проектом обновления музея в лагере Собибор без России.

Концлагерь Собибор действовал с мая 1942 по октябрь 1943 года. За это время в газовых камерах, замаскированных под душевые блоки, было уничтожено, по разным данным, от 150 до 250 тысяч евреев из Польши и других европейских стран.

14 октября 1943 года в Собиборе заключенные подняли восстание. Им руководил офицер Красной армии Александр Печерский (умер в 1990 году). Восстание в Собиборе было единственным удачным за все годы Второй мировой войны. Сразу после побега заключенных лагерь был закрыт, все строения уничтожены. Землю на его месте вспахали и засадили капустой и картофелем.

Оставить комментарий Обсудить
19.08.2017
в блоге Блоги
35
Елена Санникова 21.05.2016
в блоге Захарова и геноцид
новость Новости по теме
14.07.2017 Захарова: Вашингтон отказывает в визах российским дипломатам →
17.03.2017 Захарова: Заявление Януковича с просьбой ввести войска в АП и Совфеде не рассматривалась →
22.02.2017 Захарова: За антироссийской кампанией в Черногории стоят местные власти →
27.10.2016 Захарова отрицает договоренности по вооруженной миссии ОБСЕ в Донбассе →
13.07.2016 Захарова: Руководство Польши скатывается к разжиганию национальной ненависти →
30.06.2016 Захарова: Американский дипломат сам напал на охранявшего посольство полицейского →
28.06.2016 Захарова: ФБР и ЦРУ постоянно провоцируют российских дипломатов →
02.02.2015 Глава МИД Польши предложил перенести празднование Дня Победы из Москвы →
27.01.2015 В Польше прошла церемония по случаю 70-летия освобождения Освенцима →
22.01.2015 Лавров: Заявления об освобождении Освенцима украинцами кощунственны →
13.01.2015 Путин не поедет на празднование 70-летия освобождения Освенцима →
Фото и Видео
30879
Play own
"Дело АВН": приговор за идею референдума
30878
Play own
Первый экстремист Балакова
30946
Play own
"Дело 26 марта": Борисову продлили арест
30667
Play own
Великая Финляндия на Енисее
Реклама
Выбор читателей
статья Украина без Лениных
Виталий Портников
новость Life прекратил вещание
Логотип телеканала Life
в блоге Сталин и советский проект
383
новость Разыскивается последний террорист
Юнес Абуякуб. Фото, распространенное полицией Каталонии
статья Наш враг Гамлет
РЕКЛАМА
новость Нападение в Сургуте
На месте нападения в Сургуте. Кадр видеозаписи
статья Дуэль Улюкаева с Сечиным
Илья Мильштейн. Courtesy photo
в блоге На деньги Навки
383
новость Госдеп осудил переворот в Венесуэле
Акции протеста в Венесуэле. Фото: eluniversal.com
в блоге За цензуру со скальпелем
383
новость Трамп уволил Бэннона
Стивен Бэннон. Фото: diversityinc.com
новость Нападение в Турку признали терактом
На месте теракта в Турку. Кадр Би-Би-Си.
в блоге Подальше от женщин
383
новость Новое дело против иеговиста
Журналы свидетелей Иеговы. Фото: nekudaidti.com
новость Кадыровцы добились покаяния
Салман Тарамов и Магомед Тазбиев. Фото: novayagazeta.ru
новость Как жирует сын Пескова
Николай Чоулз. Фото из личного Инстаграма
в блоге Кремлевские принцы
383
новость Нападение в Финляндии
После нападения в Турку. Фото: yle.fi
новость Дело о богохульных картинках
Логотип ВК-группы "АНТИ ЭНТЕО | АНТИ „БОЖЬЯ ВОЛЯ"
новость Барселона: имена террористов
Муса Укабир, Саид Аалла, Мохаммед Хичами и Юнес Абуйаакуб. Кадр видео с YouTube-канала EL PAIS