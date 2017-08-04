Реклама

Бард из города Дно Псковской области Борис Яковлев покинул Россию после возбуждения против него дела об экстремизме. Об этом он сам написал на своей странице "ВКонтакте".

"Так сложились обстоятельства , что действовать было необходимо быстро и молча. Как сказал мой адвокат Дмитрий Динзе, даже независимые эксперты обнаружили в моих постах экстремизм, по которым было возбуждено уголовное дело фсбшниками. Срок корячился реальный, глядя на то, что происходит в РФ и как сажают людей просто ни за что. В добавок ко всему знакомые люди в МВД пробили базу и установили, что я уже невыездной из Северо-Западного региона, то есть любая попытка легального выезда и покупка билета - незамедлительный арест",- написал Яковлев.

Еще во вторник Яковлев нелегально переправился в Стокгольм, а оттуда, в Хельсинки. В пятницу он сообщил, что находится в финском центре для беженцев. В ближайшее время ему предстоит собеседование с местными властями.

20 апреля Динзе сообщил "Граням", что управление ФСБ по Псковской области предъявило Яковлеву обвинение по части 2 статьи 280 УК (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием интернета). "Яковлев вину не признал, от дачи показаний отказался, так как стороне защиты необходимо проанализировать материал, который вменяют подзащитному, - рассказал Динзе. - Подзащитному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде".

По версии ФСБ, с 20 по 29 июня 2016 года Яковлев разместил на личной странице в социальной сети "ВКонтакте" пять материалов, в которых изложил свои идеи о ситуации и событиях в стране. Речь идет о текстах, начинающихся со слов "Про выборы", "Мы свой лимит на революции уже исчерпали", "Над головою карлика", "Мне вот интересно", "Читая новостную ленту"

20 марта 2017 года оперуполномоченный 1 отделения отдела по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом УФСБ по Псковской области старший лейтенант А. Филлипов написал рапорт - сообщение о преступлении. Он заявил, что в опубликованных текстах Яковлева имеются признаки преступления - публичные призывы к экстремизму в интернете.

Доцент кафедры педагогики и психологии Сибайского института Башкирского государственного университета Андрей Поминов в специально проведенном исследовании написал, что в публикациях "имеются психологические и лингвистические средства, направленные на побуждение неопределенного круга лиц к осуществлению экстремистских действий, направленных на насильственное изменение существующего государственного строя или на захват власти".

В результате старший следователь следственного отдела УФСБ России по Псковской области, капитан юстиции И. Карпенков возбудил уголовное дело.

Яковлев известен авторскими песнями, которые он публикует на своем youtube-канале.

Песня Бориса Яковлева "Признание врага народа":