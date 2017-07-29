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Также: Россия, Политика, Общество | Персоны: Юрий Рыжов

новость Умер Юрий Рыжов

29.07.2017
Юрий Рыжов. Кадр Грани-ТВ
Юрий Рыжов. Кадр Грани-ТВ
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На 87-м году жизни умер выдающийся ученый, политический и общественный деятель академик Юрий Рыжов. Об этом сообщается на сайте Московской Хельсинкской группы.

В 1954 году Рыжов окончил Московский физико-технический институт. Работал в ЦАГИ, Исследовательском центре имени М.В. Келдыша. Занимался исследованиями в области аэродинамики высоких скоростей. Был ректором Московского авиационного института. Научные достижения Рыжова были отмечены Государственной премей и Премией имени Жуковского.

В 1989 году Рыжов был избран народным депутатом СССР. Он был одним из организаторов Межрегиональной депутатской группы. в 1989-1991 годах Рыжов был членом Президиума Верховного Совета СССР, председателем комитета по науке и технологиям. В 1991 году выступил против ГКЧП, награжден медалью "Защитнику Свободной России".

C 4 января 1992 по 1998 год Рыжов был чрезвычайным и полномочным послом России во Франции, член Президентского совета.

Рыжов активно выступал в защиту ученых, преследуемых по "шпионским" делам, публично осуждал репрессии и агрессивную внешнюю политику Владимира Путина. В сентябре 2014 года подписал заявление с требованием "прекратить агрессивную авантюру: вывести с территории Украины российские войска и прекратить пропагандистскую, материальную и военную поддержку сепаратистам на Юго-Востоке Украины".

Рыжов был активным участником Конгресса российской интеллигенции и "Круглого стола 12 декабря". В 2016 году награжден премией Московской Хельсинкской Группы за исторический вклад в защиту прав человека и в правозащитное движение.

Юрий Рыжов на митинге в защиту науки и образования. Июнь 2015 года.

Юрию Рыжову - 85
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