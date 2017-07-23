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В субботу в возрасте 67 лет умер бизнесмен Артем Тарасов, известный как первый в СССР легальный миллионер. Об этом сообщает FLB. Место смерти бизнесмена в публикации не уточняется.

Тарасов родился в столице, окончил Московский горный институт. В 1982 году получил ученую степень кандидата технических наук.

В конце 1980-х, с началом кооперативного движения, Тарасов возглавил кооператив "Техника". Официальная зарплата Тарасова за январь 1989 года составила 3 миллиона рублей. С этой суммы он уплатил все налоги, а также членский взнос в КПСС - 3 процента, то есть 90 тысяч рублей.

В 1990 году был избран депутатом Верховного совета РСФСР.

В феврале 1991-го Тарасов распространил информацию о том, что президент СССР Михаил Горбачев намерен продать Японии четыре острова южной группы Курильского архипелага за 200 миллиардов долларов. Горбачев подал на бизнесмена в суд и обратился в Верховный совет РСФСР с требованием лишить Тарасова иммунитета. Одновременно против Тарасова был открыт ряд уголовных дел. После этого Тарасов эмигрировал в Великобританию.

Осенью 1993-го, оставаясь в Лондоне, бизнесмен выдвинулся в депутаты вновь созданной Госдумы и выиграл выборы, после чего вернулся в Россию. По истечении мандата в 1996 году вновь эмигрировал и окончательно вернулся на родину лишь в 2003-м. Оставаясь российским гражданином, получил также гражданство Греции.

В 2000 году Тарасов баллотировался в губернаторы Петербурга, а в 2002-м - Красноярского края. Обе гонки проиграл.

В дальнейшем организовал Институт инноваций, задачей которого называл внедрение передовых технологий.

Прошлой осенью выдвигался в Красноярском крае в депутаты Госдумы от "Яблока". Выборы проиграл.

В 2004 году опубликовал автобиографическую книгу "Миллионер: исповедь первого капиталиста новой России", а в 2010-2011-м - двухтомный роман "Тайны фрау Марии".