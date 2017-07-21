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новость Посол Кисляк выдвинут кандидатом в члены Света Федерации от Мордовии

21.07.2017
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Врио главы Мордовии Владимир Волков, зарегистрированный кандидатом на пост главы республики от "Единой России, представил кандидатуру посла России в США Сергея Кисляка в числе трех претендентов на пост своего представителя в Совете Федерации. Об этом сообщается на сайте правительства Мордовии.

В соответствии с законом, Волков представил три кандидатуры. Помимо Кисляка, это главный федеральный инспектор по Мордовии Владимир Сезганов и глава Саранска Петр Тултаев.

Комментируя выбор кандидатуры Кисляка в качестве представителя от Мордовии в Совете Федерации, Волков отметил, что "принятию этого решения предшествовал ряд консультаций".

"Я советовался с людьми, чье мнение весомо и значимо для меня и для жителей республики. Сергей Кисляк - настоящий патриот Родины, всю свою жизнь он посвятил защите интересов государства и народа России. Он имеет огромный дипломатический и жизненный опыт, который, уверен, послужит на благо Мордовии", - сказал Волков.

Во вторник "Ведомости" со ссылкой источники, близкие к администрации президента, сообщили, что Кисляк после возвращения из Вашингтона будет представлять интересы одного из российских губернаторов в Совете Федерации.

Кисляк должен вернуться в Россию до конца июля. Его преемником станет заместитель министра иностранных дел Анатолий Антонов. В мае Госдума одобрила его кандидатуру на пост посла в США.

В мае также сообщалось, что Россия выдвинула Кисляка на пост директора Бюро ООН по борьбе с терроризмом, новой структуры ООН. Однако ряд стран - членов Совбеза ООН согласовать эту кандидатуру отказался. В итоге директором Бюро стал Владимир Воронков. До этого назначения он с июля 2011 года был постоянным представителем России при международных организациях в Вене.

Кисляк занимал должность посла в Вашингтоне с июля 2008 года. Встречи сотрудников предвыборного штаба Дональда Трампа с российским послом до вступления президента в должность стали поводом для многочисленных скандалов. 13 февраля ушел в отставку советник Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн. Выяснилось, что он дезинформировал вице-президента Майка Пенса относительно деталей своих бесед с Кисляком. Журналисты обнаружили, что в беседах, состоявшихся в декабре 2016 года, еще до инаугурации Трампа и Пенса, обсуждались вопросы американских санкций против России. Флинн, не будучи на тот момент официальным лицом, не имел права затрагивать эту тему в разговоре с российским послом.

В марте Песков заявил, что Кисляк выполнял обычную работу дипломата, встречаясь со многими американскими чиновниками. Пресс-секретарь президента также отметил, что посол неоднократно встречался с людьми из окружения кандидатов в президенты, как Трампа, так и его соперницы Хиллари Клинтон.

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