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новость Восемь крупнейших банков страны вышли из Ассоциации российских банков

17.07.2017
Эмблема Ассоциации российских банков
Эмблема Ассоциации российских банков
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Восемь крупнейших банков страны - Сбербанк, ВТБ, ВТБ24, Альфа-банк, Россельхозбанк, Газпромбанк, "Открытие" и Бинбанк - выходят из Ассоциации российских банков. Об этом сообщает РБК со ссылкой на совместное заявление, подписанное топ-менеджерами кредитных организаций.

Свое решение подписанты объяснили "неудовлетворительной работой" руководства АРБ, которое при принятии решений "перестало учитывать интересы" банков - членов ассоциации. Заявляется также, что организации, входящие в АРБ, зачастую отстраняются от подготовки ее важнейших документов и из-за этого в документах появляются "формулировки и обвинения, которые подрывают доверительные отношения, сложившиеся в банковском сообществе".

Особо отмечается критика ассоциацией деятельности Центробанка, направленной, как говорится в заявлении, на очищение банковского рынка от недобросовестных игроков.

Кроме того, подписанты утверждают, что в АРБ приняты множество организаций, чьи интересы зачастую противоречат интересам банков.

Ответственность за сложившуюся ситуацию авторы заявления возложили на президента АРБ Гарегина Тосуняна, "который в своей деятельности стал во многом руководствоваться личными интересами". "Зачастую решения принимаются президентом ассоциации единолично и носят популистский характер", - говорится в документе.

Теперь банки, вышедшие из АРБ, либо образуют новую ассоциацию, либо укрупнят ассоциацию региональных банков России, заметил РБК собеседник в одной из организаций, вышедших из АРБ.

В самой Ассоциации российских банков сообщили, что заявления о выходе будут рассмотрены на заседании ее совета.

Ранее в понедельник "Ведомости" передавали, что топ-менеджеры нескольких крупных банков намерены предложить Тосуняну уйти в отставку с поста президента АРБ, а в случае его отказа готовы выйти из ассоциации.

Альфа-банк приостановил свое членство в АРБ еще в конце марта, в преддверии очередного ежегодного съезда ассоциации. Он сослался на "существенное расхождение позиций по актуальным проблемам развития банковской системы". На самом съезде, прошедшем 28 марта, президент ВТБ Андрей Костин раскритиковал доклад руководства ассоциации. Своими намеками о том, что крупные игроки "решают вопросы" в своих интересах, заявил он, АРБ "не объединяет, а разъединяет банки".

Комментарии 7 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
17.07.2017
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