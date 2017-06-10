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Глава МИДа Катара Мухаммад бен Абдуррахман ат-Тани поблагодарил Россию за помощь в преодолении последствий разрыва отношений с Дохой рядом стран региона. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Хотел бы поблагодарить российские учреждения, которые предложили свою помощь в том, что касается преодоления Катаром тех незаконных мер, которые были введены против нас. Я очень ценю подобное сотрудничество между двумя нашими странами", - сказал ат-Тани на встрече с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

Лавров в ходе переговоров отметил, что Москва с беспокойством отреагировала на обострение ситуации вокруг Катара. Он отметил, что единство арабских стран важно для успешной борьбы с терроризмом.

"По принципиальным соображениям мы не вмешиваемся ни во внутренние дела других государств, ни в их двусторонние отношения между собой. Однако нас не может радовать ситуация, когда отношения между нашими партнерами ухудшаются, - сказал министр. - Все, что Россия может сделать, при согласии, заинтересованности вовлеченных сторон, мы будем готовы стараться предпринять".

В пятницу госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что дипломатическая блокада Катара вредит военным усилиям в рамках кампании против "Исламского государства" и идет вразрез с экономическими интересами США в регионе "Мы призываем королевство Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет ослабить блокаду Катара", - сказал Тиллерсон, Кроме тог, отметил он, блокада создает трудности гуманитарного характера, разделяя семьи. "Думаем, что это неожиданные последствия, особенно во время священного месяца Рамадан, и этой проблемой надо заняться немедленно", - подчеркнул госсекретарь.

При этом Тиллерсон призвал Катар прислушаться к озабоченностям своих соседей. "Эмир Катара достиг прогресса в противодействии финансированию поддержки и выдворению террористических элементов из своей страны, но он должен сделать больше, и должен сделать это быстрее", - отметил госсекретарь.

В понедельник Саудовская Аравия, Египет, Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты, Йемен, Мальдивы, международно признанное правительство Ливии и Маврикий заявили о разрыве дипотношений с Катаром. Эти страны обвинили катарские власти в поддержке "Братьев-мусульман", "Исламского государства" и "Аль-Каиды", а также пропаганде их идей через телеканал Al Jazeera.

Все восемь стран разорвали транспортное сообщение с Катаром. Катарские граждане, находящиеся в Саудовской Аравии, Бахрейне и ОАЭ, должны будут покинуть их в течение двух недель.

Во вторник стало известно, что власти Катара заплатили террористам выкуп в 1 миллиард долларов за освобождение залоников. Как утверждается, 26 катарцев, включая членов королевской семьи, были захвачены, когда отправились на соколиную охоту на юг Ирака. Еще около 50 катарских военнослужащих, по данным издания, захватили в плен в Сирии. Около 700 миллионов долларов было выплачено за освобождение заложников высокопоставленным сотрудникам иранских спецслужб и командирам шиитских военнизированных подразделений, поддерживаемых Тегераном. Остальные деньги получили связанные с "Аль-Каидой" сирийские боевики.

Утверждается, что именно это стало причиной разрыва дипломатических отношений с Катаром арабскими странами. "Выплата выкупа стала последней соломинкой, сломавшей спину верблюда", - сказал один из источников.

Между тем в среду CNN сообщил, что спецслужбы США нашли доказательства причастности российских хакеров к взлому серверов информационного агентства Катара (QNA), что стало одной из причин кризиса в отношениях арабских государств. "Официальные лица США считают, что цель России, по-видимому, состоит в том, чтобы вызвать раскол между США и их союзниками. В последние месяцы подозрения в российских кибератаках, в том числе в использовании фальшивых новостей, появилась на фоне выборов во Франции, Германии и других странах", - отмечает CNN.