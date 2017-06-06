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Также: Россия, Экономика, Право, Политика, Общество | Персоны: Владимир Потанин

новость Reuters: Половина российских бизнесменов обходит закон о декларации офшорных активов

06.06.2017
Доллары. Фото: myanmarbusinessnews.com
Доллары. Фото: myanmarbusinessnews.com
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Почти половина российских бизнесменов обходит принятый в 2014 году закон о деофшоризации, который обязывает их декларировать офшорные активы. Об этом сообщает Reuters.

По данным адвокатского бюро "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры", 40 процентов бенефициаров офшоров отказались от статуса российского налогового резидента, а еще 9 процентов перевели свои активы на родственников, не являющихся резидентами.

Некий бывший чиновник, сохранивший связи как с Кремлем, так и с олигархами, заметил агентству, что за последние три года из страны уехали около трети из 500 крупнейших российских бизнесменов и одной из причин этого стало нежелание раскрывать информацию об офшорах.

Совладелец "Норильского никеля" Владимир Потанин в разговоре с Reuters заверил, что сам продолжает платить налоги в России, однако многие его коллеги стали налоговыми резидентами других стран именно из-за закона о деофшоризации, хотя и сохранили часть инвестиций в России. Теперь эти бизнесмены больше полугода проводят за рубежом.

"Их можно ругать, говорить, что они непатриотичные, но факт остается фактом: бюджет что-то потерял", - заметил Потанин.

Какие именно суммы таким путем оказались скрыты от российских налоговиков, неизвестно, говорится в публикации, однако речь несомненно идет о миллиардах долларов.

Агентство отмечает, что отказ от налогового резидентства полностью законен. Тем не менее бизнесмены, выбравшие такое решение, заметили Reuters, что пошли наперекор закону о деофшоризации и осознают это.

Таким образом, заключает агентство, закон дал эффект, обратный ожидаемому.

Закон о деофшоризации был внесен в Госдуму в октябре 2014 года и меньше чем через месяц принят в окончательном чтении. Инициаторами законопроекта выступили единоросы Сергей Неверов, Валерий Трапезников и Евгений Федоров, коммунист Денис Вороненков и справорос Михаил Емельянов.

В Налоговый кодекс были включены два новых понятия. Первое - контролируемая иностранная кампания (КИК), то есть фирма, которая не платит налоги в России, но контролируется российскими налоговыми резидентами. Второе - контролирующее лицо, то есть физическое или юридическое лицо, доля которого в КИК составляет больше 25 процентов.

Как указывал Неверов, документ направлен на реализацию послания Владимира Путина Федеральному собранию в части деофшоризации российского бизнеса.

Комментарии 2 комментария | Оставить комментарий Обсудить
06.06.2017
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