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новость "Лаборатория Касперского" пожаловалась в Еврокомиссию на Microsoft

06.06.2017
Штаб-квартира Microsoft. Фото с сайта компании
Штаб-квартира Microsoft. Фото с сайта компании
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"Лаборатория Касперского" подала в Еврокомиссию и Федеральное картельное ведомство Германии (FCA) жалобы на Microsoft. Об этом сообщает ТАСС.

"С выходом Windows 10 компания Microsoft начала создавать препятствия для конкурирующих с ней производителей защитных решений и разными способами подталкивать пользователей к отказу от стороннего ПО в пользу Windows Defender. Эти действия Microsoft ведут к снижению уровня защиты пользователей, ограничению их права выбора и финансовым потерям как самих пользователей, так и производителей защитных решений", - утверждают в "Лаборатории Касперского".

Российская компания просит проверить на соответствие антимонопольному законодательству действия Microsoft. В их числе рекомендации заменить установленное у пользователей защитное решение конкурентов на продукт Microsoft, введение пользователей в заблуждение относительно потребительских свойств и качеств Windows Defender, создание препятствий при скачивании, установке и обновлении защитных решений конкурентов Microsoft

В "Лаборатории Касперского" также отметили, что невозможно полностью выключить или удалить Windows Defender по желанию пользователя, что нарушает право решать, какие приложения устанавливать и запускать на своем устройстве. В компании также подчеркивают, что подобные действия ограничивают свободу выбора пользователя, создают неудобства при работе на устройстве со сторонними программами и снижает его уровень безопасности.

Официальный представитель Microsoft в России Кристина Давыдова заявила, что корпорация готова ответить на все вопросы регуляторов по иску "Лаборатории Касперского". "Мы уверены, что средства безопасности Windows 10 созданы в соответствии с законодательством о конкуренции. И мы готовы ответить на любые вопросы регулирующих органов", - отметила Давыдова. Она подчеркнула, что главной целью Microsoft является защита клиентов компании.

"Мы получили обращение "Лаборатории Касперского" и рассмотрим его в установленном порядке", - сообщили в Еврокомиссии.

В ноябре прошлого года Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении Microsoftвозбудила дело в отношении Microsoft по признакам злоупотребления доминирующим положением на рынке по жалобе "Лаборатории Касперского".

"Из-за того, что компания Microsoft сама является разработчиком антивирусного программного обеспечения Windows Defender, которое автоматически включается, если стороннее ПО не успело адаптироваться с Windows 10, такие действия ведут к необоснованным преимуществам для Microsoft на рынке программного обеспечения. Наша задача – обеспечить равные условия для всех участников этого рынка", - пояснил замглавы ФАС России Анатолий Голомолзин.

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06.06.2017
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