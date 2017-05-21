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Омбудсмен Татьяна Москалькова обратилась к президенту США Дональду Трампу с просьбой помиловать россиянина Константина Ярошенко, осужденного в Соединенных Штатах к 20-летнему сроку за контрабанду наркотиков. Об этом сообщает РИА "Новости".

Приговор летчику Ярошенко вынесли в сентябре 2011 года. В ходе судебного разбирательства было установлено, что он принял предложение перевезти 4 тонны кокаина из Южной Америки в Африку, а оттуда - в США. Россиянин отбывает срок в тюрьме Форт-Дикс в штате Нью-Джерси.

Москва давно добивается выдачи Ярошенко на родину. Однако до сих пор усилия российских властей успехом не увенчались.

Сам осужденный в сентябре прошлого года подписал документ о согласии на перевод в Россию. В следующем месяце МИД заявил о готовности обменять Ярошенко на американцев, отбывающих сроки в России.