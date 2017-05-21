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Также: Россия, Президент, США, Российско-американские отношения, Право, Политика, Мир, Общество | Персоны: Татьяна Москалькова, Дональд Трамп

новость Москалькова просит Трампа помиловать осужденного по делу о наркотиках Ярошенко

21.05.2017
Константин Ярошенко. Фото Газеты.Ру
Константин Ярошенко. Фото Газеты.Ру
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Омбудсмен Татьяна Москалькова обратилась к президенту США Дональду Трампу с просьбой помиловать россиянина Константина Ярошенко, осужденного в Соединенных Штатах к 20-летнему сроку за контрабанду наркотиков. Об этом сообщает РИА "Новости".

Приговор летчику Ярошенко вынесли в сентябре 2011 года. В ходе судебного разбирательства было установлено, что он принял предложение перевезти 4 тонны кокаина из Южной Америки в Африку, а оттуда - в США. Россиянин отбывает срок в тюрьме Форт-Дикс в штате Нью-Джерси.

Москва давно добивается выдачи Ярошенко на родину. Однако до сих пор усилия российских властей успехом не увенчались.

Сам осужденный в сентябре прошлого года подписал документ о согласии на перевод в Россию. В следующем месяце МИД заявил о готовности обменять Ярошенко на американцев, отбывающих сроки в России.

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21.05.2017
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