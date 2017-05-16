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Российский миллиардер Олег Дерипаска подал иск о клевете против американского информационного агентства Associated Press, сообщает ТАСС. Он требует опровержения статьи о его якобы "преступной деятельности", связанной с сотрудничеством с Полом Манафортом, бывшим руководителем предвыборного штаба Дональда Трампа.

"Статья написана таким образом, что создается ложное представление о том, что коммерческие сделки Дерипаски в период с 2005 по 2009 год имели некоторое отношение к предполагаемым преступным деяниям и нарушениям, связанным с кампанией тогдашнего кандидата в президенты Дональда Трампа и президентскими выборами 2016 года в США, - говорится в заявлении. - У AP нет оснований сообщать, что любой договор между Дерипаской и Манафортом предусматривал подрыв демократических движений. Дерипаска не производил никаких выплат Манафорту с целью подорвать демократические движения".

Associated Press отказалось публиковать опровержение этой статьи. В сообщении агентства утверждается, что публикация "основывалась на интервью с людьми, знакомыми с финансовыми поступлениями Манафорта", а также на данных о получении им "международных переводов на миллионы долларов".

22 марта Associated Press опубликовала Джеффа Хорвица и Чада Дея статью о том, что Манафорт работал на Дерипаску, продвигая интересы руководства России. "Манафорт предложил в конфиденциальном стратегическом плане, представленном еще в июне 2005 года, что он будет оказывать влияние на политику, бизнес-связи и освещение новостей в США, Европе и бывших советских республиках, принося выгоду российскому правительству, несмотря на ухудшение отношений между Москвой и Вашингтоном во время президентства Джорджа Буша", - говорилось в публикации.

Контракт Манафорта и Дерипаски длился минимум с 2006 по 2009 годы. Ежегодная выплата по нему составляла 10 миллионов долларов. Это подтверждают источники АР и изученные журналистами финансовые документы. Подчеркивалось, что это сотрудничество "противоречит утверждениям администрации Трампа и самого Манафорта, что он никогда не работал в интересах России".

Манафорт подтвердил, что работал на Дерипаску в нескольких странах, однако подчеркнул, что эта работа не имела никакого отношения к политической сфере. "Я работал с Дерипаской почти 10 лет назад, представляя его в деловых и частных вопросах в тех странах, где у него были финансовые вложения. - сказал Манафорт. - Моя работа для Дерипаски не включала представление российских политических интересов." Кроме того, экс-глава штаба Трампа заявил, что публикуемые СМИ предположения о его сотрудничестве с Россией являются "гнусными и некорректными" и проводятся в рамках "клеветнической кампании".

Сам Дерипаска разместил в газете The Washington Post открытое письмо, в котором обвинил агентство в распространении лжи, отметив, что никогда не заключал каких-либо контактов с Манафортом для того, чтобы "скрыто рекламировать или продвигать" российские интересы в США.

18 августа Манафорт подал в отставку с поста главы предвыборного штаба Трампа. Скандал вокруг Манафорта разразился после выхода статьи The New York Times. В ней говорилось, что политтехнолог был одним из ключевых советников бывшего президента Украины Виктора Януковича. По информации издания, в так называемой "амбарной книге" Партии регионов Украины были найдены записи о проведении Манафорту незарегистрированных платежей наличными на общую сумму 12,7 миллиона долларов в период с 2007 по 2012 год. Сам Манафорт заявлял, что "никогда не получал ни единого нелегального платежа".