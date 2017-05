18 августа Манафорт подал в отставку с поста главы предвыборного штаба Трампа. Скандал вокруг Манафорта разразился после выхода статьи The New York Times. В ней говорилось, что политтехнолог был одним из ключевых советников бывшего президента Украины Виктора Януковича. По информации издания, в так называемой "амбарной книге" Партии регионов Украины были найдены записи о проведении Манафорту незарегистрированных платежей наличными на общую сумму 12,7 миллиона долларов в период с 2007 по 2012 год. Сам Манафорт заявлял, что "никогда не получал ни единого нелегального платежа".

