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Также: Россия, США, Политика, Мир | Персоны: Виталий Чуркин

новость Сердечная тайна

Источник в мэрии Нью-Йорка: Чуркин умер от сердечного приступа
11.03.2017
Виталий Чуркин в ООН. Фото: mid.ru
Виталий Чуркин в ООН. Фото: mid.ru
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Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин умер от сердечного приступа, криминальные версии не рассматриваются. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на представителя городских властей Нью-Йорка, имеющего доступ к сведениям управления судмедэкспертизы. Чиновник не был уполномочен разглашать эту информацию и разговаривал с агентством на условии анонимности.

После смерти Чуркина было сделано вскрытие, однако оно не помогло установить точную причину смерти. Судмедэкспертам потребовалось сделать дополнительные исследования.

В пятницу в управлении судмедэкспертов Нью-Йорка заявили, что не будет обнародовать данные о причине и обстоятельствах смерти Чуркина, чтобы "соблюсти международное законодательство и протокол". Еще 24 февраля Госдепартамент США потребовал, чтобы причины смерти Чуркина не раскрывались, поскольку "дипломатический иммунитет продолжает действовать и после смерти".

В российской миссии при ООН приветствовали такое решение, как "полностью соответствующее принципам неприкосновенности частной жизни и дипломатического иммунитета". Комментировать публикацию Associated Press в дипмиссии отказались.

20 февраля, за день до своего 65-летия, Чуркин скоропостижно скончался в своем офисе в Нью-Йорке. Его тело было доставлено в Россию. Дипломата похоронили на Троекуровском кладбище.

24 февраля исполняющим обязанности постоянного представителя России при ООН был назначен Петр Ильичев, занимавший должность первого заместителя Чуркина. В центральном аппарате МИДа Ильичев занимал должности в Департаменте Африки и Департаменте международных организаций. С 2012 года работал в постпредстве России при ООН.

Комментарии 11 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
11.03.2017
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Некроложная гуманность

Виталий Портников, 22.02.2017

Я не испытываю никакого торжества по поводу смерти Виталия Чуркина - это дикое чувство. И не испытываю никакой особой горечи. Я испытываю творческий интерес - то, что и должен испытывать журналист, когда подводит итоги жизни публичной фигуры. И итоги эти должны быть подведены со всей точностью - добрые дела, успехи, ошибки, поражения, преступления.

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