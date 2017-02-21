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новость НОД требует возбудить дело против журналиста Znak.com за вопрос Путину

21.02.2017
Евгений Федоров. Кадр видео с youtube-канала zasuverenitet
Евгений Федоров. Кадр видео с youtube-канала zasuverenitet
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Один из активистов Национально-освободительного движения обратился в Генпрокуратуру с просьбой возбудить уголовное дело в отношении журналиста Znak.com Екатерины Винокуровой. Об этом заявил координатор НОДа, депутат Госдумы Евгений Федоров в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Федоров сообщил, что сейчас в отношении Винокуровой ведется проверка, поскольку она "наврала на всю страну", задавая вопрос Владимиру Путину на пресс-конференции 23 декабря. Тогда журналист говорила о нападении в Петербурге активиста НОДа на внештатного фотокорреспондента "Коммерсанта" Давида Френкеля. Путин отметил, что любые нарушения закона должны пресекаться. Сам Федоров в радиоэфире утверждал, что нападения не было.

11 декабря Френкель освещал несогласованную акцию ЛГБТ-активистов на Невском проспекте. На журналиста напал один из активистов НОД. Он несколько раз ударил Френкеля, в том числе и ногами. Журналист пожаловался на нападение активиста НОД полицейским, но те задержали его самого.

В отделении полиции к фотографу применили силу врачи, вызванные сотрудниками правоохранительных органов после того, как Френкель отказался отвечать на их вопросы про акцию.

9 февраля стало известно, что в управление МВД по Екатеринбургу пригласили директора и шеф-редактора Znak.com Аксану Панову и попросили предоставить информацию о финансировании издания. "Сказали, что поступило заявление, что Znak финансируется иностранными структурами, Госдепом США, и теперь мне надо доказать, что это не так. Заявление написали в администрацию президента, в ФСБ, в прокуратуру", - рассказала Панова. Она отметила, что ей отказались назвать заявителя.

Тем не менее редакции издания известно, что донос написали члены самарского отделения "Национально-освободительного движения". Они потребовали признать СМИ "иностранным агентом".

Начальник штаба самарского отделения НОД Дмитрий Гуренков подтвердил, что проверка в отношении Znak.com инициирована одним из их активистов после декабрьской пресс-конференции Путина. "Так как представитель Znak.com на пресс-конференции национального лидера задавал вопросы, обвиняя государственных деятелей и НОД, мы поняли, что идет настоящая информационная война, и мы подозреваем, что эта война организована ЦРУ и Госдепом США, - заявил Гуренков. - Мы попросили проверить это агентство на предмет поступления денежных средств из-за рубежа".

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21.02.2017

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