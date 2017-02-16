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Также: Россия, Правительство, Дети, Война, Культура, Политика, Общество | Персоны: Владимир Мединский, Сергей Шойгу

новость Минобороны и Минкультуры будут сотрудничать в области патриотического воспитания

16.02.2017
Фестиваль "Эстафета патриотизма". Фото: patriotp.ru
Фестиваль "Эстафета патриотизма". Фото: patriotp.ru
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Министерство обороны и Минкультуры подписали соглашение о сотрудничестве в патриотическом и военно-историческом воспитании. Об этом сообщает Интерфакс.

Соглашение предусматривает совместные действия ведомств в организации патриотического воспитания в школах, привлечение детей и молодежи к краеведческой, физкультурно-спортивной, военно-исторической и военно-патриотической деятельности. Кроме того, министерства договорились проводить совместные мероприятия, включая ежегодную акцию "День в музее для российских кадетов". Совместные мероприятия запланированы и в парке "Патриот". Также предусматривается проведение военно-исторических реконструкций и координация поисковой работы.

"За всю историю Вооруженных сил неоднократно было доказано, что армия и культура, история - это вещи абсолютно взаимоувязанные. В разные годы лихолетья и мирного созидания это всегда было одним из приоритетов Вооруженных сил", - заявил министр обороны Сергей Шойгу.

Глава Минкультуры Владимир Мединский отметил плодотворное сотрудничество с Минобороны, в том числе в музейной сфере, подчеркнув, что министерства преследуют схожие цели.

Мединский также сообщил, что в настоящее время его ведомство работает над созданием нескольких музеев - Музея Зои Космодемьянской, Музея московских стрельцов и Музея военной формы.

В январе прошлого года премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об утверждении государственной программы "Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016-2020 годы". Программа "ориентирована на все социальные слои и возрастные группы граждан России при сохранении приоритета патриотического воспитания детей и молодежи". Целью объявлено "создание условий для повышения гражданской ответственности за судьбу страны, повышения уровня консолидации общества для решения задач обеспечения национальной безопасности и устойчивого развития Российской Федерации, укрепления чувства сопричастности граждан к великой истории и культуре России".

Госпрограмма предполагает привлечение к работе по патриотическому воспитанию больше общественно-государственных, молодежных, детских объединений, некоммерческих организаций. Кроме того, предусмотрено увеличение доли волонтерских организаций, действующих на базе образовательных учреждений. Должно такжк возрасти число школьников, принимающих участие в мероприятиях патриотической направленности.

Общий объем финансирования программы составит за пять лет 1,666 миллиарда рублей, в том числе 92,5 миллиона за счет внебюджетных источников.

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16.02.2017

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