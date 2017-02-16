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Также: Россия, Экономика, Правительство, Политика | Персоны: Александр Ткачев

новость Ткачев: Укрепление рубля - удар по экономике России

16.02.2017
Александр Ткачев. Фото: mcx.ru
Александр Ткачев. Фото: mcx.ru
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Дальнейшее укрепление рубля к доллару станет ударом для отечественной экономики и негативно скажется на экспортном потенциале России. Как передает ТАСС, об этом заявил глава Минсельхоза Александр Ткачев.

"То, что рубль сегодня укрепился и укрепляется, это для наших экспортных позиций, безусловно, серьезный минус и не только для сельского хозяйства - и для промышленности, и для многих других секторов экономики", - сказал Ткачев. "Доллар - 57 (рублей. - Ред.) - это не катастрофа, но это удар по нашей отечественной экономике", - добавил он.

По словам главы Минсельхоза, внутренние цены на зерно падают, и это связано как с укреплением рубля, так и с переизбытком зерна на внутреннем рынке. "Безусловно, мы получили большой каравай - много зерна. Естественно, мы рассчитывали на серьезный экспорт", - отметил Ткачев.

С начала 2017 года курс доллара к рублю снизился более чем на 6,5 процента. В четверг в ходе торгов на Московской бирже стоимость доллара колеблется в районе 57 рублей.

Россия в 2016 году собрала рекордный урожай зерна - 119,1 миллиона тонн, что на 14 процентов больше, чем в 2015 году. Окончательные цифры по урожаю зерна будут представлены в марте 2017 года.

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16.02.2017

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