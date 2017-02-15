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новость Керченский мост стал причиной заморозки строительства дорог в Забайкалье

15.02.2017
Кадр видеопрезентации проекта Керченского моста
Кадр видеопрезентации проекта Керченского моста
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Финансовые затраты на строительство Керченского моста стали причиной заморозки прокладки дорог в Забайкальском крае. Как передает "Забмедиа", об этом сообщил глава управления дорог Забайкалья Евгений Присташ.

"Надо понимать, что Крымский мост является не только суперобъектом в дорожной или мостовой сфере. Это единичный объект в масштабах не только России, но и всего мира. Поэтому, естественно, основные деньги туда уходят. За счет того, что строят этот мост, практически приостановилось строительство всех новых автомобильных дорог в России", - пояснил Присташ.

"Всего 10 новых объектов в этом году будет объявляется. Поэтому все наши проекты строительства новых объектов, а у нас их пять, пока лежат на полке и ждут своего часа. На них не хватает денег в стране. Поэтому не всегда нам все удается", - добавил чиновник.

Глава ведомства также уточнил, что в последние годы уже были подобные ситуации. В качестве примера он привел траты на Олимпиаду в Сочи, строительство моста на остров Русский и другие масштабные проекты.

Госконтракт на проектирование и строительство моста через Керченский пролив был подписан 17 февраля 2015 года между ФКУ "Управление федеральных автомобильных дорог "Тамань" Росавтодора и ООО "Стройгазмонтаж". Планируется, что в декабре 2018 года завершатся строительные работы, и будет открыто движение по мосту в рабочем режиме. В 2019 году после завершения всех пуско-наладочных работ и благоустройства территории мост планируется ввести в эксплуатацию. По предварительным оценкам, общая стоимость проекта составит около 228 миллиардов рублей.

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15.02.2017

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