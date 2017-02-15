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новость Минздрав: В двадцати регионах выявлена нехватка лекарств для ВИЧ-инфицированных

15.02.2017
Анализы на ВИЧ-инфекцию. Фото: aids.ru
Анализы на ВИЧ-инфекцию. Фото: aids.ru
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Проверка Росздравнадзора выявила нехватку антиретровирусных препаратов в двух десятках регионов. Как передаетТАСС, об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

"В результате проведенной силами Росздравнадзора проверки остатков лекарственных препаратов в субъектах было выявлено, что в двух десятках регионах есть недостаток по трем-пяти наименованиям - это объем менее месячной потребности", - сказали в пресс-службе.

Минздрав в рамках централизованных закупок начнет поставку препаратов от ВИЧ в регионы с апреля 2017 года. До этого времени регионам, согласно распоряжению правительства, было "дополнительно направлено около 2,28 миллиарда рублей для создания необходимого запаса антиретровирусных препаратов".

"Все регионы были извещены, что Минздрав начнет поставки в апреле, а их запаса должно было хватить до конца 2016 года и еще на три месяца", - уточнили в ведомстве.

Дополнительные средства, направленные в регионы, должны были закрыть дефицит лекарств в переходные 4-5 месяцев. Кроме того, помимо дополнительной закупки медикаментов регионы также должны наладить обмен лекарствами.

В ноябре 2016 года глава Минздрава Вероника Скворцова заявила, что на сегодняшний день десять регионов России считаются критическим с точки зрения ситуации с распространением ВИЧ-инфекции.

2 ноября в управлении здравоохранения администрации Екатеринбурге официально объявили в городе эпидемию ВИЧ. "У нас показатель зараженности - 1826 человек на 100 тысяч, это 1,8 процента населения города", - заявила первый заместитель начальника управления Татьяна Савинова. На данный момент в Екатеринбурге зарегистрировано 26693 случая ВИЧ-инфекции, но, как отметила она, это лишь те случаи, которые известны официально. Также в медучреждениях города на учете состоят 774 ребенка с ВИЧ.

В середине июля стало известно, что по итогам 2015 года Россия опередила большинство стран по темпам прироста новых случаев ВИЧ. Об этом говорится в докладе UNAIDS, структуры ООН по профилактике заболевания.

По темпам распространения эпидемии Россия обогнала даже страны Южной Африки - Зимбабве, Мозамбик, Танзанию, Кению, Уганду. При этом в каждой из них почти вдвое больше инфицированных ВИЧ, чем в России.

Эксперты UNAIDS выделяют две главные причины ухудшения ситуации в России с ВИЧ. Первая заключается в том, что страна потеряла международную поддержку программ против ВИЧ и не смогла заместить ее адекватной профилактикой за счет бюджета. Вторая причина в том, что Россия лидирует по употреблению населением инъекционных наркотиков. По данным доклада UNAIDS, в стране их принимают 1,5 миллиона человек. В итоге 54 процента больных инфицировались таким образом.

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15.02.2017

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