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новость Пекин: Сообщения о китайских ракетах у российских границ - домыслы

25.01.2017
DF-41. Фото: tiananmenstremend.wordpress.com
DF-41. Фото: tiananmenstremend.wordpress.com
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Распространившиеся в интернете сообщения о военном присутствии Китая на границе с Россией являются лишь домыслами и предположениями. Как передает РИА "Новости", об этом заявили в пресс-службе китайского МИДа.

"В настоящее время отношения всестороннего стратегического партнерства и взаимодействия между Китаем и Россией поддерживаются на высоком уровне, стратегическое взаимодоверие между двумя сторонами постоянно углубляется, сотрудничество двух стран в различных сферах углубляется. Что касается так называемого военного присутствия — это лишь домыслы и догадки, распространившиеся в интернете", - говорится в комментарии внешнеполитического ведомства.

При этом официальный представитель китайского МИДа Хуа Чуньин отметил, что комментарий российской стороны характеризует высокий уровень доверия между двумя странами.

"Мы обратили внимание на соответствующие сообщения. Мы также обратили внимание на то, что российская сторона сделала очень позитивный, прямолинейный и конструктивный комментарий. Что касается китайской стороны, то мы высоко ценим нынешнее состояние китайско-российских отношений", — сказала Хуа Чуньин.

В Минобороны КНР сообщения о размещенных у границ России ракетах назвали "спекуляциями".

Во вторник издание Global Times сообщило, что Китай разместил межконтинентальные баллистические ракеты собственной разработки DF-41 на границе с Россией. Фотографии новейших ракетных комплексов были опубликованы в китайском сегменте интернета.

Согласно опубликованной информации, фото были сделаны в северо-восточной провинции Хэйлунцзян. По мнению военных аналитиков, это, вероятно, вторая стратегическая ракетная бригада DF-41, поступившая в войска.

После этого пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не воспринимают размещение ракет как угрозу России.

Появление ракет у российских границ Песков назвал развитием вооруженных сил Китая. "Мы дорожим нашими отношениями. Безусловно, какие-либо действия в плане развития вооруженных сил Китая, если эта информация соответствует действительности, военное строительство в Китае (мы. - Ред.) не воспринимаем как угрозу для нашей страны", - сказал Песков.

Пресс-секретарь президента отметил, что Китай является стратегическим союзником и партнером России как в политическом, так и в торгово-экономическом плане, и в Москве дорожат этими отношениями.

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25.01.2017

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