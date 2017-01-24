Реклама

Введенные США против Федеральной службы безопасности санкции могут затруднить поставки электроники в Россию, так как спецслужба контролирует импорт всех устройств с шифрованием. Об этом сообщает РБК.

"Поскольку ФСБ выполняет определенные административные функции, такие как рассмотрение и одобрение коммерческих шифровальных продуктов для импорта и распространения в России, эффект для определенных американских компаний и лиц, ведущих бизнес в России, может быть существенным", - приводит агентство мнение представителя юридической фирмы Baker McKenzie,

Потенциально запрет на взаимодействие с ФСБ затрагивают "практически всю индустрию" электроники, отмечают собеседники издания. Блоки шифрования содержат мобильные телефоны, планшеты, и даже обычные беспроводные мыши. Все эти изделия требуют нотификации ФСБ для получения разрешения на импорт в Россию.

По данным Евразийской экономической комиссии, с 29 декабря, когда ввели санкции, не было зарегистрировано ни одного нового разрешения для американских производителей. Были ли поданы с тех пор заявки на такие разрешения, в ЕЭК не уточнили.

Тем не менее ряд американских юристов считают, что возможные ограничения для американских экспортеров стали "побочным эффектом" нацеленных на ФСБ санкций. Поэтом служба по санкциям Минфина США (OFAC) может дать специальное разрешение на взаимодействие с российской спецслужбой в пределах получения разрешительной документации.

29 декабря США объявили о введении новых санкций против России. Под ограничительные меры подпали пять организаций, среди которых ФСБ, ГРУ, Специальный технологический центр и еще две компании, специализирующееся в области компьютерной безопасности. В санкционный список вошли начальник Главного разведывательного управления Генштаба Игорь Коробов, его заместители Владимир Алексеев, Сергей Гизунов и Игорь Костюков, а также хакеры Евгений Богачев и Алексей Белан. Кроме того, США высылали из страны 35 российских дипломатов.

"Госепартамент принял эти действия в рамках комплексных мер в ответ на вмешательство России в выборы в США и в связи с преследованием наших дипломатов за рубежом", - говорилось в сообщении. Занимавший тогда пост президента Барак Обама заявил, что все американцы должны быть обеспокоены действиями России. "Эти хищения данных и раскрытие информации могли быть осуществлены только под руководством самых высоких уровней российской власти", - отметил он.

Американский президент подчеркнул, что США готовы принять и другие меры в отношении России. "Эти действия не являются нашим окончательным ответом на агрессивное поведение России. Мы будем и впредь принимать различные меры, некоторые из которых не будут обнародованы, в то время и в том месте, которое выберем", - заявил Обама.