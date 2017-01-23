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новость Хакеры разместили в твиттере NYT сообщение о ракетной атаке России на США

23.01.2017
Сообщение хакеров во взломанном аккаунте NYT. Скриншот
Сообщение хакеров во взломанном аккаунте NYT. Скриншот
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Хакеры взломали аккаунт The New York Times в твиттере, разместив в нем сообщение о ракетной атаке России на США. Как пишет CNN, взлому подверглась не основная страница газеты, а дополнительный аккаунт, где обычно размещаются ссылки на видеосюжеты.

Сообщение было оперативно удалено, однако The Hill удалось сделать скриншот. "В Сеть утекло сообщение Владимира Путина, в котором говорится о ракетном ударе России по США", - говорилось в твите, проиллюстрированном фотографиями Владимира Путина и Дональда Трампа.

После этого на той же странице появилось еще несколько сообщений, содержавших послания от хакерской группировки OurMine.

В The New York Times расследуют случившееся."Мы удалили серию "твитов", которые были ранее опубликованы с этого аккаунта без нашего разрешения, - говорится в заявлении издания. - Мы проводим расследование ситуации".

Ранее хакеры из OurMine распространяли фальшивые сообщения о смерти королевы Елизаветы II и певицы Бритни Спирс. Также они взламывали аккаунт исполнительного директора Twitter Джека Дорси.

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23.01.2017

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