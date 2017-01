В The New York Times расследуют случившееся."Мы удалили серию "твитов", которые были ранее опубликованы с этого аккаунта без нашего разрешения, - говорится в заявлении издания. - Мы проводим расследование ситуации".

Хакеры взломали аккаунт The New York Times в твиттере, разместив в нем сообщение о ракетной атаке России на США. Как пишет CNN, взлому подверглась не основная страница газеты, а дополнительный аккаунт, где обычно размещаются ссылки на видеосюжеты.