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Правительство приняло решение назначить подрядчиком строительства железной дороги через Керченский пролив компанию "Стройгазмонтаж" Аркадия Ротенберга. Об этом пишет "Коммерсант", ссылаясь на источник в Белом доме.

Проект распоряжения, определяющий компанию подрядчиком в соответствии с ФЗ N44 о госзакупках, будет внесен в ближайшие дни. "После того как было объявлено два конкурса по выбору подрядчика и ни одной заявки не поступило, Министерство транспорта обратилось в СГМ с предложением рассмотреть возможность строительства объекта",— подтвердил изданию через своего представителя министр транспорта Максим Соколов.

Он подчеркнул, что СГМ, занимающийся постройкой самого Керченского моста, "зарекомендовал себя как ответственный подрядчик". "Мост строится по графику, по некоторым параметрам даже с опережением. У компании есть необходимые ресурсы, и, уверен, им по силам второй объект, сопряженный с мостом", - сказал Соколов.

СГМ получил подряд на строительство Керченского моста в феврале 2015 года, общая стоимость работ, финансируемых за счет ФЦП "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополь до 2020 года", 223,1 миллиарда рублей. Автомобильное движение по мосту должно начаться в конце 2018 года, железнодорожное - в 2019 году.

Конкурс на строительство железнодорожных подходов к мосту был объявлен в сентябре 2016 года. Стоимость работ по контракту составляет 16,9 миллиарда рублей, срок завершения - ноябрь 2019 года.

На первый конкурс поступила всего одна заявка, от "Железных дорог Якутии", которая не прошла предквалификационный отбор. На второй конкурс, завершившийся в конце декабря, заявок не подал никто. По мнению участников рынка и аналитиков, причина в цене, не учитывающей риск для подрядчика попасть под санкции, и неготовность технической базы.

Собеседник издания в правительстве пояснил, что "подряд не является сверхприбыльным". Но, по его мнению, СГМ возьмется, поскольку "строить мост в никуда, очевидно, никто не хочет". У компании больше шансов уложиться в стоимость, так как для организации стройки моста на крымской стороне уже развернута вся необходимая инфраструктура - вахтовый городок, бетонные установки, технологические и складские площадки, пояснил источник.

В июле премьер-министр Дмитрий Медведев перенес начало движения по железнодорожной части моста на декабрь 2019 года. Представитель Росавтодора еще в апреле объяснял, что сроки сдвинули, потому что создание железнодорожного моста оказалось более сложным технически и затратным по времени. Для поездов необходимо выдерживать больший вес, также нужно поставить на мост сигнальное и специальное коммуникационное оборудование.