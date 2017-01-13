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Также: Россия, Президент, Экономика, Общество, Политика | Персоны: Юрий Чайка, Александр Бастрыкин, Владимир Путин

новость Чайка и Бастрыкин попросили у Путина 27 миллиардов на квартиры сотрудникам

13.01.2017
Юрий Чайка и Александр Бастрыкин. Фото: pasmi.ru
Юрий Чайка и Александр Бастрыкин. Фото: pasmi.ru
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Генпрокурор Юрий Чайка и председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой выделить дополнительные средства для обеспечения своих сотрудников жильем. Об этом пишет "Коммерсант", ссылаясь на текст обращения.

Как следует из письма, на 1 декабря 2016 года среди более 50 тысяч прокурорских работников, имеющих стаж не менее десяти лет, на получение квартир претендуют 3,690 тысячи человек. Для обеспечения их жильем, говорится в дополнительном письме Генпрокуратуры, требуется почти 19 миллиардов рублей. В среднем в виде социальной выплаты на приобретение квартиры или строительство дома среднестатистической семье сотрудника прокуратуры из трех человек необходимо выделить примерно по 5 миллионов рублей.

В СКР при штатной численности немногим более 20 тысяч человек очередников на получение квартир практически столько же - 3,800 тысячи человек. На обспечение их жильем ведомство просит 7,6 миллиарда рублей.

Сейчас при уходе из прокуратуры или СКР сотрудники обязаны сдавать служебное жилье. В законе прописана процедура приобретения служебных квартир в собственность, но она "почти не работает". Именно поэтому Чайка и Бастрыкин написали обращение, попросив "усовершенствовать обеспечение прокуроров и следователей жилыми помещениями".

В Минстрое и в Минфине не стали возражать против внесения соответствующих изменений в законодательство. Пока же, как отметили в Минэкономики, вопрос улучшения жилищных условий прокуроров и следователей "должен осуществляться за счет и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете, Генпрокуратуре и СКР".

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13.01.2017

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