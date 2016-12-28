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Также: Россия, Власть и Интернет, Политика, Интернет, Культура, Право, Общество | Персоны: Владимир Мединский

новость Мединский: Минкультуры введет штрафы за скачивание пиратского контента

28.12.2016
Министерство культуры РФ. Фото Граней.Ру
Министерство культуры РФ. Фото Граней.Ру
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Министерство культуры разрабатывает комплекс мер по ужесточению антипиратского законодательства. Как передает RNS, ссылаясь на главу ведомства Владимира Мединского, одна из возможных мер - введение штрафов за скачивание пиратского контента.

"Министерство культуры поддерживает резкое ужесточение антипиратского законодательства, соответствующие предложения мы разрабатываем с депутатами Государственной думы. Это обсуждалось на встрече у вице-спикера Госдумы Петра Толстого на расширенном заседании комитета по культуре и комитета по СМИ на прошлой неделе", - сказал Мединский.

Штрафы - это лишь одна из предлагаемых мер, подчеркнул министр. "Если более жесткий вариант антипиратского законодательства, принятый во всем цивилизованном мире, не будет у нас принят и не будет исполняться, можно будет поставить крест на существовании автора, творца как институции, способной зарабатывать себе на хлеб", - добавил Мединский.

Ранее источник агентства сообщил, что власти обсуждают возможность введения в России системы штрафов для пользователей нелегального контента по аналогии с той, которая действует в Германии. "Предполагается, что определение скачивания, например, нелегального фильма будет производиться по IP, после чего нарушителю будет направляться штраф", - сказал источник.

В данный момент антипиратский закон, принятый в августе 2014 года, позволяет правообладателям ходатайствовать о блокировке сайтов с пиратским контентом. Ходатайства рассматриваются Мосгорсудом. В мае 2015 года вступили в силу поправки, ужесточающие этот закон. Они позволяют блокировать пиратские сайты навечно.

14 октября Мосгорсуд вынес первое в России решение о вечной блокировке сайтов по антипиратскому закону. Под запрет попали 11 ресурсов - это kinozal.tv, tushkan.net, kinobolt.ru, rutor.org, bobfilm.net, kinokubik.com, dream-film.net, seedoff.net, tvserial-online.net, wood-film.ru и torrentor.net.

В настоящий момент под вечный запрет попали уже более двух десятков ресурсов, в том числе самый популярный торрент-трекер RuTracker.org и онлайн-библиотека "Флибуста".

Комментарии 1 комментарий | Оставить комментарий Обсудить
28.12.2016

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