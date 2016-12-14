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На административное выдворение иностранцев-нарушителей из России выделяется недостаточно средств. Об этом, как передает ТАСС, сообщил глава МВД Владимир Колокольцев. По его словам, из-за недостатка финансирования "возникла крайне сложная ситуация с переполненностью учреждений по содержанию таких граждан".

Выделенные в 2016 году средства, подчеркнул глава МВД, позволили выдворить из страны лишь треть мигрантов, содержащихся в специальных учреждениях: "1,65 тысячи иностранцев из содержащихся 4,428 тысячи человек".

Также Колокольцев подчеркнул, что число беженцев, прибывающих в Россию, растет из-за "событий, происходящих в Сирии, Украине и ряде других государств". Обострение обстановки в Центральной Азии, добавил глава МВД, создает предпосылки для проникновения в Россию террористов под видом мигрантов.

По словам Колокольцева, "для своевременного выявления и нейтрализации возможных негативных последствий во взаимодействии с заинтересованными лицами реализуется комплекс профилактических мероприятий". "Буквально на днях МВД совместно с ФСБ и Росгвардией в ходе крупномасштабной операции арестовало участников и руководителей террористической организации "Хизб ут-Тахрир", являющихся гражданами стран СНГ", - отметил глава МВД.

Он также заявил, что в России пресечена деятельность семи подпольных лабораторий по изготовлению поддельных документов. "В этом году вскрыта преступная сеть, состоящая из граждан Средней Азии, которые организовали каналы нелегальной миграции путем изготовления поддельных документов", - сказал глава МВД. "С их помощью осуществлялась переправка рекрутов на территорию Сирии с целью участия в боевых действиях на стороне незаконных вооруженных формирований, включая организацию "Исламское государство", - добавил Колокольцев.

6 декабря стало известно, что российские власти отказывают беженцам из Сирии в убежище, препятствуют оформлению документов и высылают их из страны, ссылаясь на улучшение ситуации и прекращение боевых действий. Это следует из доклада "Сирийские беженцы в России", подготовленного комитетом "Гражданское содействие".

По информации, собранной авторами доклада, на начало апреля в России находились 7096 граждан Сирии. Всего Сирию за семь лет покинуло около 5 миллионов человек. В число находящихся в России сирийцев, упоминающихся в докладе, также входят дипломаты и мигранты, приехавшие до начала боевых действий. В 2015 году в России находилось 8205 сирийцев.

В 2011-2015 годах о статусе беженца в России ходатайствовали 2011 сирийцев, но получил его только один человек. Временное убежище получили 3306 мигрантов из 2262 обратившихся. Однако статус временного убежища предоставляется только на год и его могут не продлить, отмечается в докладе.