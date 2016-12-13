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Также: Россия, Европа, Политика, Мир | Персоны: Сергей Лавров

новость Лавров резко отреагировал на слова президента Хорватии о вмешательстве России на Балканах

13.12.2016
Сергей Лавров. Фото: mid.ru
Сергей Лавров. Фото: mid.ru
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Россия хочет дружить с Хорватией, и странно слышать заявления о возможной российской угрозе от президента этой страны Колинды Грабар-Китарович. Об этом заявил глава МИДа Сергей Лавров в интервью сербской версии российского пропагандистского сайта Sputnik.

"Вы знаете, я знаком с президентом Хорватии, у меня с ней, по-моему, даже нормальные отношения, с тех пор как она была еще министром иностранных дел, и мне странно слышать такие слова из уст руководителя государства, с которым Россия хочет дружить, как и со всеми остальными государствами Балкан и на европейском континенте. Если у госпожи президента есть конкретные факты, подтверждающие эти заявления, мы готовы с ней эти факты обсудить", - сказал Лавров.

Кроме того, Лавров рассказал о том, что Брюссель требует от Сербии закрыть Российско-сербский гуманитарный центр в Нише, если Белград хочет вступить в ЕС. "Российско-сербский гуманитарный центр в городе Ниш рассматривается ЕС как шпионское гнездо, как угроза безопасности в Европе, - заявил глава российского внешнеполитического ведомства. - Брюссель требует от Сербии закрыть центр, если они хотят в ЕС, а также просят Сербию вести себя, как ведет себя власти Черногории, которые только что нарушили все свои своих обещания, предали Россию, хотя Россия не сделала ничего плохого".

"Если Евросоюз хочет вот таким образом завоевывать себе друзей, то это называется "дружить против кого-то", хотя мы всегда считали, что дружить надо не против кого-то, а с кем-то. Так мы и поступаем с нашими балканскими соседями", - отметил Лавров.

29 ноября Грабар-Китарович заявила, что новый конфликт на Балканах не исключен, поскольку Россия пытается активно влиять на события в регионе. В частности, по словам хорватского президента, Россия вовлечена в гибридную войну в Боснии и Герцеговине. Одна из провинций этой страны, Республика Сербская, претендует на независимость.

"Это создает вероятность нового конфликта, учитывая тот факт, что Россия вовлечена в гибридную войну и тесные связи Милорада Додика (президента Республики Сербской. - Ред.) с Россией. Мы можем получить ситуацию, когда Россия будет поставлять оружие, будет использовать свою разведку и вести информационную войну в регионе", – сказала Грабар-Китарович.

Она также отметила, что хорватские военные принимают участие в действиях НАТО с целью сдерживания России на восточном фланге альянса.

Комментарии 2 комментария | Оставить комментарий Обсудить
13.12.2016

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