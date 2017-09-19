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Число участников голодовки, начатой в понедельник бывшими работниками золотого рудника в пгт Вершино-Дарасунский Тунгокоченского района Забайкальского края, по состоянию на утро вторника увеличилось до 50 человек. Об этом сообщает "Забмедиа".

Как уточняется в видеорепортаже с акции протеста, наряду с шахтерами голодают и бывшие работники вспомогательных подразделений предприятия.

Протестующие заняли актовый зал поселковой администрации. Спальных мест в помещении нет. Кроме того, отопление в здании не включено, и ночью там было очень холодно. Во вторник голодающие отправились на ночь в здание спортивной школы.

Днем 19-го числа одна из участниц протеста, 30-летняя женщина, была госпитализирована с повышенным давлением. Еще троим голодающим - мужчинам - медики сделали уколы, также в связи с давлением.

Голодовка в Вершино-Дарасунском продолжается с утра 18 сентября. Первоначально в ней принимали участие 20 или несколько больше человек; уже к вечеру понедельника число протестующих возросло до 29.

Около 500 работников рудника были сокращены в конце июля - начале августа. Собственник - группа "Южуралзолото" миллиардера Константина Струкова - пообещал выплатить расчет в обычный день зарплаты - 15-го числаю. Тем не менее 15 августа денег уволенные не получили. 17 бывших работников направляли коллективное письмо в прокуратуру, а также обращались в трудовую инспекцию и звонили в приемную полпреда Владимира Путина в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло, однако никаких результатов это не дало.

Требования участников голодовки:

Губернатор Забайкалья Наталья Жданова после начала голодовки заняла сторону протестующих, заявив о "произволе со стороны руководства" рудника и потребовав "принять срочные меры" в отношении собственника и выплатить людям зарплату. Поздно вечером в понедельник к протестующим прибыл первый вице-премьер региона Александр Кулаков.

Между тем краевой главк СКР 18 сентября вел в администрации рудника выемку документов.

Вечером во вторник на счета рудника поступили первые средства на погашение задолженности перед бывшими работниками.

17-18 мая на руднике в Вершино-Дарасунском проходила забастовка - 81 шахтер отказался выходить из забоя в знак протеста против задержки и занижения зарплат. В поселок экстренно выезжали полпред Меняйло, губернатор Жданова и прокурор Забайкалья Василий Войкин. Шахтеры прекратили акцию, после того как администрация рудника заверила, что выплатит зарплату.