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Также: Акции протеста, Полиция, Оружие, Россия, Война | Персоны: Владимир Мединский

новость Автоматом не выражаться

В Москве на открытии памятника Калашникову задержали активиста
19.09.2017
Открытие памятника Михаилу Калашникову. Кадр трансляции
Открытие памятника Михаилу Калашникову. Кадр трансляции
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В Москве сотрудники полиции задержали активиста Андрея Киселева, проводившего одиночный пикет перед открытием памятника оружейнику Михаилу Калашникову в центре Москвы. Об этом сообщает "Открытая Россия".

"Я решил провести антимилитаристский пикет, потому что оружие, а значит и его конструктор, несет смерть не только солдатам, но и мирным гражданам", - рассказал Киселев. По его словам, он встал позади скульптуры с плакатом "Конструктор оружия - конструктор смерти". Вскоре к нему подошли шестеро полицейских, усадили в служебный автомобиль и увезли в отдел полиции "Тверской".

Из полиции Киселева отпустили без составления протокола.

Памятник Калашникову открыт в Москве на пересечении улиц Садовая-Каретная и Долгоруковская в День оружейника по инициативе Российского военно-исторического общества и госкорпорации "Ростех", сообщает Интерфакс. Композиция скульптора Салавата Щербакова включает пятиметровую фигуру Калашникова, стоящего с автоматом в руках на четырехметровом постаменте. На заднем фоне монумента расположена скульптурная композиция с фигурой Михаила Архангела.

"Калашников - это в какой-то степени Кулибин ХХ века, воплощение самых лучших черт русского человека. Необычайная природная одаренность, простота, честность, организационный талант - это все то, что позволило создать целую линейку оружия по защите Отечества, среди которых, конечно автомат Калашникова - настоящий, можно сказать, культурный бренд России", - заявил на открытии министр культуры Владимир Мединский.

Глава госкорпорации "Ростеха" Сергей Чемезов сказал, что автомат Калашникова останется в истории как символ надежности, именно поэтому он стал самым массовым стрелковым оружием, которым вооружены сотни стран.

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19.09.2017
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