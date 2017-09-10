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новость В Петербурге задержаны около 130 участников митинга в поддержку рохинджи

10.09.2017
Митинг мусульман на Дворцовой площади. Фото: fontanka.ru
Митинг мусульман на Дворцовой площади. Фото: fontanka.ru
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На Дворцовой площади Петербурга - центральной площади города - задержаны около 130 участников несогласованного митинга в поддержку мьянманских мусульман рохинджа, подвергающихся геноциду. Об этом сообщает Фонтанка.Ру со ссылкой на источник в полиции.

На всех задержанных оформляют протоколы по статье 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения публичных мероприятий). Некоторым участникам акции вменяют также статью 19.3 кодекса (неповиновение законному требованию полицейского).

При этом первоначально полицейские заверяли демонстрантов, что задерживают их лишь затем, чтобы проверить документы. Также силовики заявляли, будто получили ориентировку о планирующемся на Дворцовой теракте.

У одного из задержанных в полицейском автобусе произошел эпилептический припадок. Больного увезла прибывшая скорая. По словам других митинговавших, припадок у их товарища случился, после того как его побили силовики.

На одном из снимков Фонтанки.Ру этот же человек изображен лежащим на асфальте у полицейского автобуса в одном кеде. Вокруг задержанного сидят на корточках четверо силовиков, трое из которых - оперативники в гражданском.

Всего в акции приняли участие около 200 человек.

О планах петербургских мусульман провести митинг в поддержку рохинджи стало известно уже несколько дней назад. В четверг городской комитет по межнациональным отношениям по итогам совещания с представителями национальных землячеств исламских народов и мусульманского духовенства осудил это намерение. "В последнее время в социальных сетях неизвестные распространяют призывы выйти в Санкт-Петербурге на несанкционированные митинги в поддержку мусульман Мьянмы, - говорилось в обращении, принятом участниками совещания. - Это провокационные заявления, направленные на дестабилизацию социального спокойствия. Мы обращаемся ко всем петербургским мусульманам: не поддавайтесь на призывы нарушить закон, не делайте преждевременных выводов, основываясь на недостоверной информации".

"Первое, чем мы можем сегодня поддержать мусульман Мьянмы, - это сила молитвы", - также говорилось в документе.

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10.09.2017
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Александр Скобов. Courtesy photo

Гроза из Грозного

Александр Скобов, 05.09.2017

Вот не те люди стоят за выступлениями российских мусульман в защиту рохинджа. Защита прав человека - лишь предлог. И вот уже оппозиционеров не радует, что на митинге у посольства Мьянмы полиция впервые вела себя так, как и должна вести себя в правовом государстве.
Илья Мильштейн

Бирманский лес пошел

Илья Мильштейн, 04.09.2017

Теперь дошло и до Мьянмы, и это вовсе не предел. Это, пожалуй, вступление, поскольку Рамзан Кадыров только начинает осваивать правозащитную тематику, а горя в мире много, даже больше чем мусульман, и защищать их на улицах Москвы, собирая все большие толпы, - методика эффективная. И не разгонишь, и не возразишь.
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