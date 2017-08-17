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новость В Иркутске оштрафовали организатора акции памяти погибших детей

17.08.2017
Денис Букалов на акции. Фото: irk.ru
Денис Букалов на акции. Фото: irk.ru
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Кировский райсуд Иркутска оштрафовал на 23 тысячи рублей жителя города Дениса Букалова за проведение акции памяти детей, погибших в 2016 году в Черемховском интернате от кишечной инфекции. Об этом сообщает "Тайга.Инфо" со ссылкой на пресс-службу суда.

Букалова признали виновным по части 2 статьи 20.2 КоАП (проведение публичного мероприятия без подачи уведомления). Суд также постановил уничтожить деревянные ящики, которые мужчина использовал на акции.

В том же суде будет рассматриваться административное дело второго участника мероприятия. Его имя не называется.

Во вторник Букалов вместе с еще одним мужчиной притащили к зданию областного правительства четыре деревянных ящика, символизировавших детские гробы. Букалов был одет в черный костюм и маску в виде черепа. Оба протестующих были задержаны. При этом полицейские проверили ящики на предмет взрывчатки, они оказались пустыми.

В августе прошлого года от кишечной инфекции скончались четверо детей-инвалидов из Черемховского психоневрологического интерната. Всего в результате эпидемии кишечной палочки были госпитализированы 27 воспитанников учреждения. В интернате содержатся дети от 3 до 14 лет с серьезными врожденными патологиями, у большинства из них - тяжелая умственная отсталость.

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17.08.2017
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