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новость За возложение цветов к зданию Минкомсвязи задержан несовершеннолетний

27.06.2017
Никита Мордвинов у Минкомсвязи. Кадр "Дождя"
Никита Мордвинов у Минкомсвязи. Кадр "Дождя"
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В Москве за возложение цветов к зданию Минкомсвязи задержан несовершеннолетний Никита Мордвинов. Сюжет с задержанием продемонстрировал "Дождь".

В возложении цветов участвовали и другие граждане, к которым, однако, полицейские претензий не предъявляли. Акция называлась "Прощание с Роскомнадзором" (РКН входит в структуру Минкомсвязи). Участники флэшмоба пояснили, что последние инициативы РКН, в частности относительно блокировки Telegram, означают смерть министерства. В этой связи было решено принести к зданию по паре гвоздик.

Когда Мордвинов, стоя у входа в министерство, давал комментарий журналистам, к нему подошел полицейский и заявил, что на время Кубка конфедераций все публичные мероприятия в Москве запрещены указом Владимира Путина. Молодой человек возразил, что право собираться мирно без оружия гарантировано Конституцией.

"Вы услышали меня?" - далее спросил полицейский. "А вы мне услышали?" - парировал Мордвинов. "Пройдемте со мной", - потребовал полицейский. На просьбу журналистов представиться он ответил отказом.

Как передает ОВД-Инфо со ссылкой на самого задержанного, он доставлен в ОП "Тверской".

Последние дни РКН оказывает давление на администрацию Telegram, требуя зарегистрироваться как "организатор распространения информации" в соответствии с "законом Яровой", а в дальнейшем по запросу ФСБ предоставлять спецслужбе ключи шифрования сообщений. Поскольку в Telegram требование выполнять отказались, цензурное ведомство объявило, что в ближайшие несколько дней заблокирует сервис в России.

В понедельник Telegram представил пользователям средство обхода блокировки.

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27.06.2017
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