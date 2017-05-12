Реклама

На Красной площади полиция задержала задержала 11 гражданских активистов за чтение Конституции. Об этом сообщает ОВД-Инфо.

Задержали Ирину Яценко, Сергея Ожича, Ильдара Дадина, Олега Еланчика, Елену Захарову, Александру Короткову, Людмилу Румегу, Юлию Успенскую, Софью Кузьмину и Александра, чья фамилия неизвестна. Часть активистов пешком отвели в отдел полиции "Китай-город".

О составлении в отношении активистов каких-либо протоколов пока не сообщалось.

Как сообщает правозащитница Алла Фролова, ее не допускают к задержанным в качестве защитника, мотивируя это тем, что они не требуют такового. Дадина и Ожича больше часа удерживают в автозаке, стоящем возле отдела.

Как написала на своей ФБ-странице Яценко, ее посадили в клетку, после того как она подала ходатайство допустить к ней Фролову и Ожича в качестве защитников.

Позже Фролова написала, что ее все-таки пустили к задержанным.

Акция "Свидетели Конституции" проходит по двенадцатым числам каждого месяца. Ее участники собираются и публично зачитывают статьи российского основного закона.

В пятницу на Красной площади были задержаны семь участников несогласованной акции вкладчиков Татфондбанка и Интехбанка. Участники акции приехали из Татарстана, чтобы обратить внимание Владимира Путина на проблемы с банками в регионе.