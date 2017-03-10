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Полиция направила в прокуратуру Центрального района Петербурга материалы проверки в отношении депутатов Законодательного собрания Максима Резника, Оксаны Дмитриевой и Бориса Вишневского, сообщает "Петербургский дневник". Все трое участвовали 28 января на Марсовом поле в акции против передачи Исаакиевского собора РПЦ.

Проверка показала, что 28 января возле мемориала "Борцам революции" в "ходе согласованного с органами исполнительной власти мероприятия к собравшимся гражданам присоединились" депутаты. Они объявили, что будут проводить встречу с избирателями "с целью привлечения общественного внимания к сохранности существующего статуса Исаакиевского собора". В время мероприятия политики использовали средства звукоусиления и организовали самодельную трибуну. Полиция усматривает в их действиях нарушение части 5 статьи 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения публичных мероприятий). Материалы проверки направили в прокуратуру, поскольку для привлечения депутатов к административной ответственности закон требует применять особый порядок производства.

28 января на Марсовом поле состоялся митинг против передачи Исаакия РПЦ. Он собрал около 2 тысяч человек. На митинге гражданский активист Динар Идрисов раздал участникам митинга бесплатные билеты на экскурсию в собор. По окончании акции десяток с небольшим его участников зашли в Исаакий, достали листы бумаги с напечатанными буквами и выстроились так, что буквы на листах сложились во фразу "Музей - городу".

1 февраля депутаты заксобрания попросили губернатора Петербурга Георгия Полтавченко привлечь к ответственности участников акции в защиту Исаакиевского собора, а также провести проверку работы сотрудников музея, "фактически поощрявших проведение акции". За обращение к губернатору проголосовали 39 из 50 парламентариев. Аналогичные запросы были подготовлены на имя глав Генпрокуратуры, МВД и Следственного комитета.

По мнению питерских единоросов, акция в соборе сравнима с "панк-молебном" Pussy Riot в храме Христа Спасителя. "Это вопиющий случай, когда в православном храме проведению богослужения мешают действия активистов, в том числе представителей ЛГБТ-сообщества", - отмечалось в запросе. Действия пришедших в Исаакий "были спланированы заранее", а их целью был срыв богослужения и оскорбление чувств верующих, уверены подписавшиеся под запросом депутаты.

10 февраля Полтавченко в ответ на запрос депутатов сообщил, что полиция не нашла в акции противников передачи Исаакиевского собора РПЦ признаков нарушения общественного порядка. В четверг Следственный комитет отказался возбудить уголовное дело об оскорблении чувств верующих. "Материалы возвращены в полицию. На наш взгляд, там нет состава преступления", - отметили в СКР.

Передача Исаакия РПЦ, считавшаяся уже решенным вопросом, в середине февраля была приостановлена, когда в СМИ появилась информация, что с Владимиром Путиным этот шаг не согласовывали. 28 февраля петербургский горизбирком принял заявку на проведение референдума по вопросу принадлежности Исаакия, а также Петропавловского собора и храма Спаса на Крови.