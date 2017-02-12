О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/Russia/activism/m.258732.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/Russia/activism/m.258732.html
Также: Акции протеста, Полиция, Право, Россия, Общество, Политика | Персоны: Марк Гальперин

новость В Москве задержаны участники "прогулки оппозиции"

12.02.2017
Провокатор Сергей Свойкин. Источник: andreychernuhin.livejournal.com
Провокатор Сергей Свойкин. Источник: andreychernuhin.livejournal.com
Реклама

В Москве в районе Васильевского спуска задержаны по меньшей мере 18 участников еженедельной "прогулки оппозиции". Об этом сообщает ОВД-Инфо со ссылкой на одного из задержанных - Юрия Горского.

Между тем РБК - также ссылаясь на Горского - передает, что всего задержаны от 30 до 50 человек.

Нынешняя "прогулка" проходила в поддержку постоянного участника этих мероприятий Марка Гальперина, на днях арестованного на 10 суток по части 1 статьи 19.3 КоАП (неповиновение законному требованию полицейского).

По информации ОВД-Инфо, задержания начались, после того как один из участников мероприятия, Иван Шаравин, развернул некий плакат. Он попал в автозак вместе с другими оппозиционерами. Между тем РБК пишет, что гражданина, который развернул плакат, когда участники "прогулки" начали фотографироваться, в числе задержанных нет.

Задержания проводили около 30 полицейских и омоновцев. На Васильевском спуске стояло три или четыре автозака. Два автозака уже прибыли в ОП "Китай-город".

Позже ОВД-Инфо сообщило, что на задержанных оформляют протоколы по части 5 статьи 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения публичных мероприятий), предусматривающей от 10 до 20 тысяч рублей штрафа или до 40 часов обязательных работ. В протоколах на участников "прогулки" силовики пишут, что они держали плакаты, хотя в действительности плакат был только у одного человека. Одного из задержанных, Александра Ведешкина, уже освободили из "Китай-города". Между тем адвокатов силовики в отдел не допускают.

Гальперин был задержан в четверг и в тот же день арестован Реутовским горсудом Подмосковья. Ему вменили отказ впустить в квартиру 7 февраля полицейских, прибывших доставить его на допрос в качестве свидетеля по некоему уголовному делу. Гальперин отбывает арест в спецприемнике в подмосковной Электростали.

Между тем в числе задержанных в воскресенье ОВД-Инфо упоминает некоего Сергея Свойкина. Гражданин с таким именем давно известен как провокатор, в разное время внедрявшийся в националистические, либеральные и левые организации. В середине 1990-х Свойкин вращался в НБП. В конце 1990-х в Казахстане он участвовал в фабрикации дела о подготовке русского национального восстания; 14 фигурантов дела получили сроки от 4 до 18 лет. В 2010-м при помощи Свойкина была разгромлена националистическая организация РОНС ("Россия освободится нашими силами"). В 2012-м провокатор работал на "Оккупай-Абае", а позже в том же году - в лагере защитников Химкинского леса, где на тот момент дежурили преимущественно левые активисты.

Оставить комментарий Обсудить
12.02.2017

новость Новости по теме
09.02.2017 Активисту Гальперину дали 10 суток за неповиновение полицейскому →
07.02.2017 В Москве полицейские задержали активиста Марка Гальперина →
14.01.2017 В Москве на народном сходе задержаны активисты →
Фото и Видео
28365
Play own
"Исаакий наш!": митинг в защиту музея
28295
Play own
Шествие памяти Маркелова и Бабуровой
28136
Play own
Провокаторы командуют полицией
27845
Play own
Пытки Дадина: задержания в Москве
Реклама


Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
новость Милонов: Евреям нас не сварить
Виталий Милонов. Фото: nsn.fm
статья Смерть бандита
Виталий Портников
новость Ответ Пхеньяна Трампу
Ким Чен Ын на фоне ракеты "Мусудан". Фото: rodong.rep.kp
новость Белоруссия: Жадан снова въездной
Сергей Жадан демонстрирует белорусские штампы в загранпаспорте. Фото: svaboda.org
статья Блокада Донбасса: ВИДЕО
Блокада железной дороги в Донбассе. Кадр Грани.Ру
статья Знаток ОПГ
РЕКЛАМА
Loading...
новость Россияне не отдают медали
Медаль Олимпиады-2012. Фото: оlympteka.ru
новость Моссак и Фонсека арестованы
Логотип Mossack Fonseca. Фото: welt.de
новость Чечня: посмертное изгнание
Асланбек Бахарчиев на "народном сходе" в Пригородном, 21.12.2016. Кадр ГТРК "Грозный"
новость Задержание у Исаакия
Задержание пресвитера Александра Хмелева. Фото: @merr1k
в блоге Пушкиных надо беречь
383
новость ФСО расширят полномочия
Флаг ФСО. Фото: fso.gov.ru
новость Сноудена могут выдать в США
Эдвард Сноуден. Кадр видеоинтервью The Guardian
новость Штайнмайер избран президентом
Франк-Вальтер Штайнмайер. Фото: frank-walter-steinmeier.de
новость Турция: Мы предупреждали Россию
Похороны турецкого военного. Кадр местного телевидения
новость Поклонская против христианских экстремистов
Наталья Поклонская на акции "Бессмертный полк". Фото: likorg.ru
статья Встать, фарс идет
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость WP: Флинн подал России сигнал
Майкл Флинн. Фото: breitbart.com
в блоге Путина не прошибешь
383
новость Турция поддерживает Украину
Мевлют Чавушоглу. Фото с сайта haberler.com