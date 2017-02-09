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Также: Акции протеста, Россия, Политика | Персоны: Александр Аверин

новость У офиса "Роснефти" в Москве задержали 12 нацболов

09.02.2017
Нацболы в автозаке. Фото: vk.com/drugoross
Нацболы в автозаке. Фото: vk.com/drugoross
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В Москве задержали 12 активистов "Другой России", пытавшихся вывесить баннер на здании главного офиса "Роснефти" на Софийской набережной. Как передает "Медиазона", по словам пресс-секретаря партии Александра Аверина, в ночь на четверг трое активистов забрались на крышу здания, прилегающего к офису "Роснефти", но не успели вывесить баннер с надписью: "Капитализм - дерьмо".

Всех задержанных, среди которых трое несовершеннолетних, доставили в ОВД "Якиманка". На некоторых активистов составляют протоколы по статье 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения митинга, шествия или пикета), на других - по статье 19.3 КоАП (неповиновение требованию полицейского). Несовершеннолетней активистке при задержании выбили зуб.

"Мы, национал-большевики, поздравляем всех честных людей труда с грядущим вековым юбилеем Великой Октябрьской Социалистической революции. Для нас это не историческая дата, а руководство к действию. Мы требуем национализации сырьевой отрасли и стратегических промышленных предприятий. Вместо "Роснефти", "Газпрома", "Лукойла" и прочих корпораций должно быть возрождено министерство нефтяной и газовой промышленности. Все доходы от добычи и продажи нефти и газы должны направляться в бюджет, а зарплата его руководства не должна превышать среднюю по стране", - говорится в листовке нацболов.

21 января группа активистов "Другой России" провела акцию у офиса компании "Газпром" в Петербурге. Нацболы заблокировали вход, сожгли вывешенные у входа знамена корпорации, повесив на их место флаги СССР. Они жгли файеры, скандировали "Капитализм - дерьмо!", "Наша Родина - СССР!" и разбрасывали листовки. По итогам акции никто из участников задержан не был.

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09.02.2017

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