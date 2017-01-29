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В Москве на Суворовской площади задержаны пятеро участников согласованного митинга за сохранение в городе троллейбусной сети. Об этом сообщает ОВД-Инфо.

В двух случаях полицейские отреагировали на лозунги демонстрантов. Владимира Сысоева задержали за плакат "Собянин - вор московского бюджета", Михаила Шендакова - за плакат "Путин - предатель России и враг русского народа".

Демонстрантку, имя которой не уточняется, посадили в автозак, за то что она развернула плакат вне огороженной для митинга зоны. Причины задержания еще двух протестующих не уточняются; сообщается лишь, что по крайней мере один из них плаката при себе не имел.

Троих задержанных доставили в ОП "Мещанский"; еще двоих, как предполагается, отпустили ранее из автозака.

Как на днях передавала The Village, есть неофициальная информация о том, что мэр Москвы Сергей Собянин дал устное распоряжение не позже 2020 года полностью упразднить городскую троллейбусную сеть, а троллейбусные маршруты заменить автобусными. При этом, как утверждается, большинство линий предполагается ликвидировать уже к началу 2018-го. Из восьми парков с 1300 троллейбусами к этому времени, по сведениям активистов, должен остаться лишь один на 200 машин.

Директор "Мосгортранса" Евгений Михайлов, однако, уверяет, что за 2016 год в Москве был демонтирован лишь 1 процент контактных сетей, а троллейбусы с закрытых маршрутов перевели на другие.