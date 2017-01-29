О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/Russia/activism/m.258373.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/Russia/activism/m.258373.html
Также: Акции протеста, Полиция, Право, Регионы, Президент, Экономика, Запрещенка, Россия, Общество, Политика | Персоны: Сергей Собянин, Владимир Путин

новость В Москве задержаны пятеро участников митинга за сохранение троллейбусов

29.01.2017
На митинге за сохранение троллейбусной сети. Москва, 29.01.2017. Фото: @Onchoys
На митинге за сохранение троллейбусной сети. Москва, 29.01.2017. Фото: @Onchoys
Реклама

В Москве на Суворовской площади задержаны пятеро участников согласованного митинга за сохранение в городе троллейбусной сети. Об этом сообщает ОВД-Инфо.

В двух случаях полицейские отреагировали на лозунги демонстрантов. Владимира Сысоева задержали за плакат "Собянин - вор московского бюджета", Михаила Шендакова - за плакат "Путин - предатель России и враг русского народа".

Демонстрантку, имя которой не уточняется, посадили в автозак, за то что она развернула плакат вне огороженной для митинга зоны. Причины задержания еще двух протестующих не уточняются; сообщается лишь, что по крайней мере один из них плаката при себе не имел.

Троих задержанных доставили в ОП "Мещанский"; еще двоих, как предполагается, отпустили ранее из автозака.

Как на днях передавала The Village, есть неофициальная информация о том, что мэр Москвы Сергей Собянин дал устное распоряжение не позже 2020 года полностью упразднить городскую троллейбусную сеть, а троллейбусные маршруты заменить автобусными. При этом, как утверждается, большинство линий предполагается ликвидировать уже к началу 2018-го. Из восьми парков с 1300 троллейбусами к этому времени, по сведениям активистов, должен остаться лишь один на 200 машин.

Директор "Мосгортранса" Евгений Михайлов, однако, уверяет, что за 2016 год в Москве был демонтирован лишь 1 процент контактных сетей, а троллейбусы с закрытых маршрутов перевели на другие.

Оставить комментарий Обсудить
29.01.2017

новость Новости по теме
24.01.2017 В Москве и Петербурге прошли пикеты в поддержку Дадина →
23.01.2017 Власти Москвы не согласовали митинг против декриминализации побоев‍ →
19.01.2017 В Москве на шествии в память Маркелова и Бабуровой задержаны активисты →
14.01.2017 В Москве на народном сходе задержаны активисты →
Фото и Видео
28295
Play own
Шествие памяти Маркелова и Бабуровой
28136
Play own
Провокаторы командуют полицией
27845
Play own
Пытки Дадина: задержания в Москве
27673
Play own
Русский марш за политзеков
Реклама


Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
новость Нью-Йорк: суд против Трампа
Демонстрация против антимигрантского указа в аэропорту Кеннеди, Нью-Йорк. Кадр USA Today
новость Канадский ответ Трампу
Джастин Трюдо приветствует беженцев. Фото из личного твиттера
в блоге Канада обетованная
383
новость Трамп поговорил с Путиным
Дональд Трамп и Владимир Путин
в блоге Пиршество в КС
12461
статья Мелания и чудовище
РЕКЛАМА
Loading...
статья Пережить правителя
Виталий Портников
в блоге Черносотенцы не молчат
59
новость Состояние Белых ухудшилось
Никита Белых после задержания. Фото СКР
новость СВР и Нобелевка
Медаль Нобелевской премии мира. Фото: nobelpeaceprize.org
новость Санкции не отменят
Тереза Мэй и Донадьд Трамп. Кадр CNN
новость Коммуниста возмутили картины
Фрагмент картины Александра Света "Медосмотр"
новость Акция в защиту Исаакия: ВИДЕО
Акция против передачи Исаакия РПЦ. Фото Грани.Ру
статья Битва за хиджаб
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Трамп остановил прием беженцев
Дональд Трамп. Кадр CNN
в блоге Русская непритязательность
383
новость Бой в Хасавюрте
Хасавюрт. Фото: nesiditsa.ru
новость Депутат дал показания на Януковича
Денис Вороненков. Фото из личного твиттера
новость Умер первый глава ЛНР Болотов
Валерий Болотов. Кадр с YouTube
новость Хакерское прошлое майора ФСБ
Здание ФСБ на Лубянской площади. Фото А.Карпюк/Грани.Ру