О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/Russia/activism/m.257687.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/Russia/activism/m.257687.html
Также: Акции протеста, Регионы, Право, Полиция, Спецслужбы, История, Свобода слова, Россия, Общество, СМИ, Политика

новость За бюст и крест

В Краснодаре задержали еще одного активиста в связи с акцией в День чекиста
24.12.2016
Распятие на памятнике Дзержинскому в "день чекиста". Краснодар, 20.12.2016. Фото с ФБ-страницы Алексея Кнедляковского
Распятие на памятнике Дзержинскому в "день чекиста". Краснодар, 20.12.2016. Фото с ФБ-страницы Алексея Кнедляковского
Реклама

В Краснодаре полицейские задержали гражданского активиста Виктора Чирикова. Об этом сообщает "Голос Кубани" со ссылкой на жену задержанного.

В субботу около 14 часов полицейские остановили автомобиль Чирикова. Задержание активиста происходило в жесткой манере. В нем принимали участие две машины с сотрудниками ППС и машина с оперативниками в штатском. Чирикова увезли в неизвестном направлении. При этом его машина осталась брошенной на месте задержания.

Предположительно, задержание Чирикова связано с акций в День чекиста. 20 декабря на памятнике Феликсу Дзержинскому было помещено деревянное распятие.

Вечером в среду полицейские уже приходили к Чирикову. Силовики убеждали оппозиционера проехать с ними в отдел, уверяя, будто камеры видеонаблюдения зафиксировали, как Чириков вместе с еще одним гражданином вешал крест на постамент, и что второй участник акции якобы уже был опрошен и во всем признался.

В четверг полицейские задержали активиста Алексея Кнедляковского. Во вторник он вместе с фотографией памятника с распятием опубликовал на своей странице в соцсети текст "Новый чекист".

"Он борется с дефицитом духовных скреп и укрепляет духовно-нравственную основу общества, - говорилось в тексте. - Он руководит ненавистью и местью, ведет энергичную и активную борьбу против врагов народа. Он заботится о здоровье семьи и здоровье нации. Залогом своего успеха считает переданные предками традиционные ценности в сочетании с устремленностью в будущее. Условием развития и прогресса видит стабильность. Он считает, что надо не только разгромить действующие вражеские силы, но и показать, что кто бы ни поднял меч против существующего классового строя, от меча и погибнет".

В пятницу Ленинский районный суд Краснодара арестовал Кнедляковского на 15 суток. Как сообщил "Граням" адвокат Александр Попков, активиста признали виновным в мелком хулиганстве (статья 20.1 КоАП). Адвокат отметил, что суд не просматривал доказательства и видео, фактически ничего не выяснял. "Алексей Кнедляковский просил отложить заседание, чтобы я, его адвокат, успел приехать в суд из другого региона, однако ему отказали. Он не признает вину. Мы обязательно будем обжаловать это решение как незаконное и необоснованное", - рассказал Попков.

Кнедляковский успел сообщить адвокату, что считает дело политически мотивированным. "Суда как такового не было, поэтому объявляю голодовку. В деле вообще ничего нет. Никаких доказательств", - сказал активист.

Акция получила широкое освещение в кубанских СМИ. Однако, как вечером в среду заметил журналист-политэмигрант Евгений Титов, в дальнейшем большинство интернет-изданий, в том числе такие известные, как "Югополис" и Юга.Ру, удалили свои публикации. Это, заключил Титов, "говорит об оказанном давлении".

Оставить комментарий Обсудить
24.12.2016

новость Новости по теме
23.12.2016 Краснодарскому активисту Кнедляковскому дали 15 суток за акцию в День чекиста →
22.12.2016 Краснодар: активист Кнедляковский задержан в связи с акцией в "день чекиста" →
20.12.2016 В Москве задержаны гражданские активисты →
13.12.2016 Политзека Асташина отправили в ШИЗО →
20.12.2015 На Лубянке в День ФСБ прошла акция "С днем чекиста, ублюдки!" →
Фото и Видео
27845
Play own
Пытки Дадина: задержания в Москве
27673
Play own
Русский марш за политзеков
27633
Play own
Марш против ненависти в Петербурге
Пикет против разгрома ОНК. Фото Юрия Тимофеева/Грани.Ру
Протест против разгрома ОНК (5 фото)
Реклама


Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
новость Обама подписал военный бюджет
Барак Обама. Кадр трансляции выступления
статья Российская онкология
Виталий Портников
новость МИД о памятниках в Польше
МИД. Фото А.Карпюк/Грани.Ру
новость Израиль отверг резолюцию СБ ООН
Израильские поселенцы. Фото: timesofisrael.com
статья Грибок на ногтях
РЕКЛАМА
Loading...
новость Навальный жалуется в Совет Европы
Алексей Навальный в Замоскворецком суде. Фото Грани.Ру
статья Темные речи Володина
Илья Мильштейн
новость Пен-центр заступился за Сенцова
Олег Сенцов в челябинском СИЗО-1 читает письмо. Фото с ФБ-страницы Татьяны Щур
статья Трамп, Путин и санкции
Владимир Абаринов
новость В Чечне задерживают родственников "моджахедов"
Грозный: расстрелянная машина предполагаемых моджахедов, 17.12.2016. Источник: kavkazr.com
новость Педофилов занесут в реестр
Анна Кузнецова. Фото: pravmir.ru
новость Экс-главе ФТС вернули изъятые деньги
Обыск у Андрея Бельянинова. Фото: @GazetaRu
новость Чечня: расстрел вместо боя
Граждане, убитые в Чечне 18.12.2016. Кадр видео из Инстаграма Рамзана Кадырова
новость США расширяют санкции
Минфин США. Фото: Википедия
новость Турецких солдат сожгли заживо
Казнь турецких солдат боевиками ИГ. Кадр видеоролика
в блоге Крепость "Россия"
383
новость Берлинский террорист убит
Ордер на арест Аниса Амри. Фото: bbc.com
новость В Крыму избивают арестованных
Рустем Исмаилов. Фото: 15minut.org
новость Лужков госпитализирован
Юрий Лужков. Фото с сайта www.rb.ru
новость Скинхеды убили китайца в Москве
Торговый центр "Москва" в Люблине. Фото: zoon.ru