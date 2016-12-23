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Ленинский районный суд Краснодара арестовал на 15 суток оппозиционного активиста Алексея Кнедляковского, якобы разместившего деревянный крест на памятнике Феликсу Дзержинскому. Как сообщил "Граням" адвокат Александр Попков, активист признан виновным в мелком хулиганстве (статья 20.1 КоАП).

Адвокат отметил, что суд не просматривал доказательства и видео, фактически ничего не выяснял. "Алексей Кнедляковский просил отложить заседание, чтобы я, его адвокат, успел приехать в суд из другого региона, однако ему отказали. Он не признает вину. Мы обязательно будем обжаловать это решение как незаконное и необоснованное", - рассказал Попков.

Кнедляковский успел сообщить адвокату, что считает дело политически мотивированным. "Суда как такового не было, поэтому объявляю голодовку. В деле вообще ничего нет. Никаких доказательств", - сказал активист.

Накануне Кнедляковский был задержан у подъезда собственного дома. Активист подозревался в причастности к акции 20 декабря, в День чекиста. Тогда неизвестные прикрепили к постаменту памятника Дзержинскому деревянное распятие.

Вечером 21 декабря полицейские явились также домой к другому активисту - Виктору Чирикову. Силовики убеждали оппозиционера проехать с ними в отдел, уверяя, будто камеры видеонаблюдения зафиксировали, как Чириков вместе с еще одним гражданином вешал крест на постамент, и что второй участник акции якобы уже был опрошен и во всем признался.

Распятие на памятнике Дзержинскому, находящемуся на пересечении улицы его имени с шоссе Нефтяников, появилось во вторник рано утром. Днем того же дня на ФБ-странице Кнедляковского вместе с фотографией памятника с распятием был опубликован текст "Новый чекист".

"Он борется с дефицитом духовных скреп и укрепляет духовно-нравственную основу общества, - говорилось в тексте. - Он руководит ненавистью и местью, ведет энергичную и активную борьбу против врагов народа. Он заботится о здоровье семьи и здоровье нации. Залогом своего успеха считает переданные предками традиционные ценности в сочетании с устремленностью в будущее. Условием развития и прогресса видит стабильность. Он считает, что надо не только разгромить действующие вражеские силы, но и показать, что кто бы ни поднял меч против существующего классового строя, от меча и погибнет".

Акция получила широкое освещение в кубанских СМИ. Однако, как вечером в среду заметил журналист-политэмигрант Евгений Титов, в дальнейшем большинство интернет-изданий, в том числе такие известные, как "Югополис" и Юга.Ру, удалили свои публикации. Это, заключил Титов, "говорит об оказанном давлении".