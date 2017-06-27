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Глава подмосковной Балашихи Евгений Жирков написал заявление о сложении полномочий. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Московской области.

"27 июня глава городского округа Балашиха Евгений Жирков написал заявление о сложении полномочий по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности будет первый заместитель главы администрации городского округа Балашиха Лилия Татевосян", - говорится в сообщении.

Между тем во вторник вице-премьер Александр Хлопонин провел совещание в правительстве по вопросу о ликвидации свалки в Балашихе, сообщает Интерфакс. "Выяснилась очень интересная история. Как только у нас с вами закрывается полигон, то его деятельность планомерно переходит в "серую" зону, то есть на полигон продолжают везти отходы, только, собственно говоря, не официально, а "за наличные", и когда туда приходят наши проверяющие органы, выявляют соответствующие факты, выясняется, что собственники, которые занимаются рекультивацией, обслуживанием полигона, оказываются за пределами РФ", - отметил вице-премьер.

Хлопонин поручил подготовить предложения о распределении потоков мусора, который ранее поступал на полигон в Балашихе и проследить, чтобы эти отходы не сваливали в не предназначенных для этого местах. Вице-премьер также поручил Росприроднадзору проверить 14 мусорных полигонов по стране, которые должны быть закрыты по предложению регионов. "Я бы хотел дать поручение, чтобы полигоны, которые как бы закрыты, там провести выездную проверку, чтобы установить, действительно ли они закрыты, или там такая же ситуация, как в "Кучино", - заявил Хлопонин,

15 июня жители Балашихи во время прямой линии пожаловались президенту Владимиру Путинужители Балашихи пожаловались на работу полигона "Кучино". По их словам, "в черте города, всего в 200 метрах от жилых кварталов, детских садов и поликлиник, а также в 20 километрах от Кремля находится огромная свалка - самая большая в Московской области". Полигон расположен в отработанном глиняном карьере. Здесь осуществляется размещение твердых бытовых, а также строительных отходов и грунтов из ближайших населенных пунктов и Москвы. Объект эксплуатировался с 1964 года.

Президент потребовал закрыть полигон. 23 июня Жирков и министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган заявили о закрытии свалки. У въезда были установлены бетонные блоки и щит с надписью "Кучинский полигон ТБО закрыт".

По словам Когана, поток мусора, который завозился на полигон "Кучино", планируется распределить по четырем другим свалкам. "У нас есть несколько полигонов, которые готовы принять и распределить соответствующий поток. Это Торбеево, Тимохово, Храброво, Алексинский карьер. Порядка 800 грузовиков в среднем приходило на этот полигон. Сейчас эти машины будут распределены по разным направлениям ", - отметил он. Коган таже отметил, что в министерстве опасаются, что закрытие свалки в Балашихе может повлечь увеличение в регионе числа незаконных навалов мусора.

Стоимость рекультивации полигона "Кучино" в Балашихе может составить до 4 миллиардов рублей, заявил Коган. "По нашим оценкам это будет стоить около 4 млрд рублей. Это максимальная сумма, которая может быть. Окончательную можно будет узнать после того, как будет подготовлен проект", - сказал министр.