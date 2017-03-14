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Оснований для переноса музейных экспонатов из Исаакиевского собора в другие учреждения нет, поскольку от РПЦ до сих пор не поступила официальная заявка на передачу храма. Об этом заявил вице-губернатор Петербурга Владимир Кириллов, сообщает Интерфакс.

"На сегодняшний день в администрацию Петербурга не поступало официального обращения РПЦ о передаче Исаакиевского собора в безвозмездное пользование. Поэтому нет каких-либо оснований для рассмотрения вопроса о передаче музейных ценностей из собора в другие музеи", - цитирует Кириллова его пресс-служба.

При этом вице-губернатор признал, что вопрос о перемещении части музейных фондов в случае передачи собора в пользование РПЦ прорабатывается. "Наиболее предпочтительным вариантом для хранения музейных ценностей и размещения экспозиции является Государственный музей истории Петербурга, - отметил Кириллов. - Именно в этом музее до 1963 года и размещалась экспозиция, составившая впоследствии основу музейной экспозиции Исаакиевского собора, который в 1983 году приобрел самостоятельный музейный статус".

В любом случае юридический статус государственного музея-памятника "Исаакиевский собор" будет сохранен, заверил вице-губернатор. Музей останется в ведении Петербурга и "продолжит полноценную деятельность", а вопрос с трудоустройством всех сотрудников музея "будет положительно решен", обещал Кириллов.

Во вторник РБК со ссылкой на источники в Минкульте и федеральных чиновников сообщил, что власти Петербурга устно потребовали от директора музея "Исаакиевский собор" Николая Бурова к 16 апреля, когда российские православные празднуют Пасху, перевезти экспонаты из храма в новое хранилище. При этом никаких письменных указаний на этот счет нет, отметили источники.

Главный хранитель государственного музея-памятника Мансур Доминов заявил, что это требование невыполнимо. По его словам, в Исаакиевском соборе насчитывается порядка 26 тысяч перемещаемых музейных предметов и только 62 объекта, неотделимых от собора. "Если все выстраивать так, как требует закон, согласно инструкции, это не так просто. Дата 16 апреля - она абсолютно надумана. Откуда она взялась, мы не знаем. Она нереальна", - подчеркнул Доминов. В пресс-службе Минкультуры также исключили перенос экспонатов из Исаакия до передачи собора РПЦ.

В понедельник на заседании в Смольнинском районном суде Петербурга по иску противников передачи собора РПЦ представитель комитета имущественных отношений города сообщила, что чиновники так и не получили от Русской православной церкви официального заявления о передаче собора. "Заявления от религиозной организации в установленном федеральным законом порядке не было подано. Решение не может быть принято в его отсутствие", - сказала она. Представитель комитета подчеркнула, что распоряжение КИО от 30 декабря о порядке подготовки к передаче собора "не несет правовых последствий".

Передача Исаакия РПЦ, считавшаяся уже решенным вопросом, в середине февраля была приостановлена, когда в СМИ появилась информация, что с Владимиром Путиным этот шаг не согласовывали. 28 февраля петербургский горизбирком принял заявку на проведение референдума по вопросу принадлежности Исаакия, а также Петропавловского собора и храма Спаса на Крови.