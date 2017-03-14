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Оснований для переноса музейных экспонатов из Исаакиевского собора в другие учреждения нет, поскольку от РПЦ до сих пор не поступила официальная заявка на передачу храма. Об этом заявил вице-губернатор Петербурга Владимир Кириллов, сообщает Интерфакс.
"На сегодняшний день в администрацию Петербурга не поступало официального обращения РПЦ о передаче Исаакиевского собора в безвозмездное пользование. Поэтому нет каких-либо оснований для рассмотрения вопроса о передаче музейных ценностей из собора в другие музеи", - цитирует Кириллова его пресс-служба.
При этом вице-губернатор признал, что вопрос о перемещении части музейных фондов в случае передачи собора в пользование РПЦ прорабатывается. "Наиболее предпочтительным вариантом для хранения музейных ценностей и размещения экспозиции является Государственный музей истории Петербурга, - отметил Кириллов. - Именно в этом музее до 1963 года и размещалась экспозиция, составившая впоследствии основу музейной экспозиции Исаакиевского собора, который в 1983 году приобрел самостоятельный музейный статус".
В любом случае юридический статус государственного музея-памятника "Исаакиевский собор" будет сохранен, заверил вице-губернатор. Музей останется в ведении Петербурга и "продолжит полноценную деятельность", а вопрос с трудоустройством всех сотрудников музея "будет положительно решен", обещал Кириллов.
Во вторник РБК со ссылкой на источники в Минкульте и федеральных чиновников сообщил, что власти Петербурга устно потребовали от директора музея "Исаакиевский собор" Николая Бурова к 16 апреля, когда российские православные празднуют Пасху, перевезти экспонаты из храма в новое хранилище. При этом никаких письменных указаний на этот счет нет, отметили источники.
Главный хранитель государственного музея-памятника Мансур Доминов заявил, что это требование невыполнимо. По его словам, в Исаакиевском соборе насчитывается порядка 26 тысяч перемещаемых музейных предметов и только 62 объекта, неотделимых от собора. "Если все выстраивать так, как требует закон, согласно инструкции, это не так просто. Дата 16 апреля - она абсолютно надумана. Откуда она взялась, мы не знаем. Она нереальна", - подчеркнул Доминов. В пресс-службе Минкультуры также исключили перенос экспонатов из Исаакия до передачи собора РПЦ.
В понедельник на заседании в Смольнинском районном суде Петербурга по иску противников передачи собора РПЦ представитель комитета имущественных отношений города сообщила, что чиновники так и не получили от Русской православной церкви официального заявления о передаче собора. "Заявления от религиозной организации в установленном федеральным законом порядке не было подано. Решение не может быть принято в его отсутствие", - сказала она. Представитель комитета подчеркнула, что распоряжение КИО от 30 декабря о порядке подготовки к передаче собора "не несет правовых последствий".
Передача Исаакия РПЦ, считавшаяся уже решенным вопросом, в середине февраля была приостановлена, когда в СМИ появилась информация, что с Владимиром Путиным этот шаг не согласовывали. 28 февраля петербургский горизбирком принял заявку на проведение референдума по вопросу принадлежности Исаакия, а также Петропавловского собора и храма Спаса на Крови.
Если это правда и Путин внял голосу свыше, то отчего эту правду не возглашают на площадях, а нашептывают журналистам? Или нас осторожно готовят к четвертому сроку, чтобы не померли от радости раньше времени? Или благая весть - это разводка и наш Мугабе уходит, но россиян пока жалеют и кормят с ложечки оптимистичным эксклюзивом, чтобы раньше времени от горя не померли?
История вокруг Исаакия не пройдет для имиджа и организационной структуры РПЦ бесследно. Те миллионы рублей, которые в случае передачи храма получат церковные и околоцерковные бизнесмены от эксплуатации общенационального музея, вполне могут оказаться той соломинкой, которая переломит верблюду хребет.