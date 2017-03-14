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новость У людей пред праздником уборка

Власти Петербурга потребовали к Пасхе вывезти экспонаты из Исаакия
14.03.2017
Митинг против передачи Исаакия. Кадр Грани-ТВ
Митинг против передачи Исаакия. Кадр Грани-ТВ
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Администрация Петербурга потребовала от директора музея "Исаакиевский собор" Николая Бурова к Пасхе перевезти экспонаты из храма в новое хранилище. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в Минкульте и федеральных чиновников.

Распоряжение было отдано устно, никаких письменных указаний на этот счет нет, отметили источники. При этом речь идет не просто о перемещении экспонатов, а о переоформлении их на другой музей, например, крупнейший в городе Государственный музей истории Петербурга. "По сути, речь идет об объединении двух музеев, - отметил источник. - Есть понимание, что надо объединить музеи и как-то ускорить процесс (передачи РПЦ собора. - Ред.).

Сам Буров, а также администрация Петербурга и представители РПЦ не смогли прокомментировать требование об освобождении помещений до Пасхи. В этом году российские православные отмечают ее 16 апреля.

Между тем в понедельник на заседании в Смольнинском районном суде Петербурга по иску противников передачи собора РПЦ представитель комитета имущественных отношений города сообщила, что чиновники так и не получили от Русской православной церкви официального заявления о передаче собора. "Заявления от религиозной организации в установленном федеральным законом порядке не было подано. Решение не может быть принято в его отсутствие", - сказала она.

Представитель комитета подчеркнула, что распоряжение КИО от 30 декабря о порядке подготовки к передаче собора "не несет правовых последствий".

Депутат петербургского закса Борис Вишневский, один из истцов, обратил внимание суда на ответ губернатора на коллективный депутатский запрос. "Из ответа однозначно вытекает, что никакого заявления нет. А в распоряжении КИО, которое мы оспариваем, есть прямая ссылка на поступившее обращение. Если этого обращения нет, а есть что-то другое, то это не в рамках 327-го федерального закона. Значит, это не может иметь правового значения, и на основании этого не может быть издано никакого распоряжения КИО", - отметил депутат.

Передача Исаакия РПЦ, считавшаяся уже решенным вопросом, в середине февраля была приостановлена, когда в СМИ появилась информация, что с Владимиром Путиным этот шаг не согласовывали. 28 февраля петербургский горизбирком принял заявку на проведение референдума по вопросу принадлежности Исаакия, а также Петропавловского собора и храма Спаса на Крови.

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14.03.2017
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Илья Мильштейн, 22.02.2017

Если это правда и Путин внял голосу свыше, то отчего эту правду не возглашают на площадях, а нашептывают журналистам? Или нас осторожно готовят к четвертому сроку, чтобы не померли от радости раньше времени? Или благая весть - это разводка и наш Мугабе уходит, но россиян пока жалеют и кормят с ложечки оптимистичным эксклюзивом, чтобы раньше времени от горя не померли?

Николай Митрохин. Фото из личного архива

Храм и церковь

Николай Митрохин, 20.02.2017

История вокруг Исаакия не пройдет для имиджа и организационной структуры РПЦ бесследно. Те миллионы рублей, которые в случае передачи храма получат церковные и околоцерковные бизнесмены от эксплуатации общенационального музея, вполне могут оказаться той соломинкой, которая переломит верблюду хребет.

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