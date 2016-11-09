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Законодательное собрание Петербурга исключило из повестки дня вопрос о референдуме по мосту Кадырова в Красносельском районе. Как пишет "Фонтанка", вопрос, внесенный партией "Яблоко", был исключен по инициативе депутата Дениса Четырбока. Единороса поддержали 39 депутатов, 8 проголосовали против.

При этом, как пишет "Бумага", депутату от "Яблока" Борису Вишневскому не дали слова в рамках утверждения повестки дня. Депутату не стали включать микрофон.

Коллега Вишневского Михаил Амосов заявил, что спикер Вячеслав Макаров таким образом нарушил регламент. Сам Вишневский назвал это "грубейшим нарушением принципа защиты парламентского меньшинства". Вопрос, утвержденный советом фракций, убрали из повестки впервые за несколько лет, отмечает издание.

5 сентября избирком Петербурга одобрил идею провести референдум по вопросу наименования моста через Дудергофский канал, который летом власти без учета мнения горожан назвали в честь бывшего президента Чечни Ахмата Кадырова. Решение было принято единогласно.

Ранее инициативная группа, в которую вошли члены "Яблока", гражданские активисты и кинорежиссер Александр Сокуров, дважды подавала в избирком ходатайство о проведении референдума, однако оба раза чиновники отказывали, ссылаясь на недочеты в оформлении бумаги. В третий раз поводов для отказа у избиркома не нашлось.

На голосование предполагается вынести три вопроса. Во-первых, планируется выяснить, согласны ли горожане с тем, что мост через Дудергорфку не может быть назван в честь Кадырова. Во-вторых, жителям Петербурга предлагается высказаться за отнесение вопросов наименования городских объектов (кроме автотрасс федерального значения) к компетенции заксобрания. В-третьих, предлагается проголосовать за то, чтобы эти вопросы решались с учетом мнения самих петербуржцев.

С идеей назвать мост через Дудергофку именем Кадырова выступил губернатор города Георгий Полтавченко. В конце мая инициатива чиновника была оформлена решением городской топонимической комиссии. Планы властей вызвали возмущение горожан. 6 июня на Марсовом поле прошел согласованный митинг протеста, собравший около 1000 человек ( ВИДЕО).

Вечером 8-го или в ночь на 9 июня на мосту через Дудергофку, соседним с мостом, который предполагалось назвать в честь Кадырова, неизвестные нарисовали большой портрет Юрия Буданова - полковника российской армии Юрия Буданова, осужденного за убийство чеченской девушки Эльзы Кунгаевой. Граффити появилось в канун пятилетия со дня убийства Буданова.

Между тем 15 июня заксобрание Петербурга отказалось рассмотреть проект обращения к Полтавченко с требованием не называть мост именем Кадырова. На другой день Полтавченко подписал постановление о присвоении мосту имени Кадырова.

18 июня на этом мосту граждане вывесили баннер с надписью "Убивайте столько русских, сколько сможете. А. Кадыров". Это цитата из интервью, данного Кадыровым, на тот момент муфтием Чеченской Республики Ичкерия, еще до того, как он предал свою страну и пошел на сотрудничество с российскими оккупантами.

23 июня активисты "Солидарности" "переименовали" мост Кадырова, повесив у въездов на него таблички с надписями "мост снайпера Идрисова". Солдат-чеченец Абухаджи Идрисов был одним из защитников Ленинграда в годы германо-советской войны.