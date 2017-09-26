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новость Главком "воздушно-космических сил" Бондарев отправлен в отставку

26.09.2017
Виктор Бондарев. Фото: mil.ru
Виктор Бондарев. Фото: mil.ru
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Владимир Путин отправил в отставку главкома "воздушно-космических сил" генерал-полковника Виктора Бондарева. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Этим же документом с постов смещены замкомандующего Черноморским флотом вице-адмирал Валерий Куликов, руководитель Россотрудничества Любовь Глебова и начальник саратовского УМВД генерал-лейтенант полиции Сергей Аренин.

Бондарев и Куликов также уволены с военной службы.

Как передает РБК, все четверо станут членами Совфеда: Бондарев - от Кировской области, Куликов - от аннексированного Севастополя, Глебова - от Удмуртии, а Аренин - от своего региона.

Ранее Бондарев не смог бы претендовать на пост сенатора от Кировской области, поскольку закон "О порядке формирования Совета Федерации" устанавливает, что для выдвижения в верхнюю палату от какого-либо региона кандидат должен прожить в этом субъекте федерации не меньше пяти лет. Однако 21 сентября Госдума приняла закон, отменяющий это требование для некоторых категорий лиц, в том числе для генералов и адмиралов.

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26.09.2017
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